Disminuye 50% la recaudación de impuestos en Guadalupe Karina Navarrete

Compartir: Liga Compartir: “Debemos de reconocer que lamentablemente bajó, yo he hecho el llamado a la corresponsabilidad ciudadana", destacó Flores. (Cortesía) “Debemos de reconocer que lamentablemente bajó, yo he hecho el llamado a la corresponsabilidad ciudadana para que seamos conscientes cada uno de nosotros en sumarnos en tener la calidad de vida que aspiramos”, dijo. Recordó que el pago del predial es la principal fuente de recursos del municipio, que se destinan a trabajar en el mejoramiento de los servicios públicos, por lo que exhortó a la ciudadanía a contribuir con el pago de impuestos. “Si los ciudadanos no aportan y no cumplen con sus obligaciones los municipios estaremos limitados para la atención a todos los satisfactorios que ellos nos demandan”, expresó. Detalló que la proyección de recaudación es cercana a los 50 millones con un flujo de un millón de pesos por día, “observamos que sí ha disminuido casi en un 50 por ciento”.



En cuanto a la iniciativa del gobierno estatal de disminuir los salarios de los funcionarios de primer nivel en un 20%, destacó que en Guadalupe no se llevará a cabo debido a que no existió incremento en el mes de septiembre del año pasado, además de la existencia del programa de racionalidad. “Hay gastos del flujo corriente como es la telefonía celular, combustible, consumibles de papelería, gastos de representación; donde pretendemos tener un ahorro”, puntualizó. Aseveró que se presentó una iniciativa al Poder Legislativo que de ser aprobada se ahorraría cerca del 50% al 60%.



Explicó que dentro de los irreductibles del ayuntamiento, el consumo de energía en el alumbrado público es lo que más recursos demanda, cerca de 3 millones de pesos mensuales.



Además de que no se aumentarán las cuotas de recuperación en las diferentes espacio de esparcimiento público; como la alberca, talleres y en espacios culturales”.



