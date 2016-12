Disminuyen homicidios dolosos en un 14 por ciento Karla Padilla

Dicha política, considera a 50 municipios de la República que en su conjunto, representan el 42 % de todos los hechos delictivos. Por ello, el comisionado puntualizó que las estrategias de vinculación, inteligencia, judicialización y comunicación social son clave para enfrentar a los grupos que amenazan la integridad de los mexicanos.



En comparación al periodo de junio a agosto, en general, el estado ha visto una disminución del 13.2% de homicidios. Sin embargo Sales Heredia dijo que será necesario establecer periodos de medición mensual que arrojen resultados fríos y concretos para encaminar al éxito al plan de seguridad nacional.



“La estrategia comienza a funcionar. A nivel nacional se ha contenido la escalada de homicidios”, refirió el comisionado, además de señalar que no hay una correlación entre la percepción de inseguridad y lo que acontece en la entidad y el resto del país.



Trabajar en la percepción ciudadana es otra de las metas del gobierno federal para discernir entre los delitos y el temor a los mismos, así como en materia de prevención en todo los niveles educativos para generar entornos seguros.



“En Zacatecas lo que más nos pide la gente es seguridad, y aunque se ha avanzado al tenor de ese tema no nos podemos quedar ahí”, expresó en su mensaje Alejandro Tello Cristerna.



El mandatario estatal refirió que Zacatecas al igual que otras entidades no está exento de actos delictivos, y aunque reconoció que durante las últimas semanas se han incrementado las incidencias dijo que redoblarán la coordinación para garantizar la seguridad de toda la población.



“En mi gobierno no vamos a escatimar esfuerzos”, dijo Tello y manifestó a Sales Heredia su preocupación por la situación actual de las policías municipales, que en total contemplan una planilla de mil 121 elementos, mismos que no son suficientes para crear un sistema de seguridad de cercanía en las cabeceras ni las dos mil 300 comunidades.



Ante esto, Sales Heredia expresó que la iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para el mando único genera un círculo virtuoso entre la Federación y los municipios, por lo cual abordan las cinco regiones de México de manera individual para evitar que las incidencias disminuyan en algunos municipios y aumenten en otros.



“Destacar la inteligencia por encima de la fuerza es la naturaleza fundamental de la estrategia en los 50 municipios prioritarios, privilegiando los procesos judiciales enfocados al respeto pleno de los derechos humanos”, destacó.



