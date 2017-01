Disminuyen las enfermedades respiratorias durante el 2016 Omar Lira

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Enciso Salinas, coordinador de Epidemiología.



Enciso Salinas, coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 3, informó que en el 2015 se presentaron 650 casos, mientras que 2016 cerró con 602.



Agregó que esto es una baja del 7.3 por ciento.



El epidemiólogo expuso que el decremento pudo deberse a que hubo menos frentes fríos que en el 2015.

Aunque comentó que en las próximas semanas es probable que la temperatura descienda y se puedan presentar más casos de enfermedades respiratorias.



Indicó que la mayoría de los pacientes fueron menores de cinco años y personas mayores de 65 años.



Además de personas con enfermedades crónicas como la diabetes y esto provocó que la infección respiratoria fuera de gravedad, e incluso en ocasiones se registró alguna muerte, pero no dio más detalles.



El coordinador de Epidemiología pidió a la población que sigan las medidas de prevención de lavado de manos, que tengan lugares ventilados, el consumo de abundantes líquidos, no automedicarse y acudir con su médico.



fresnillo@imagenzac.com.mx En el 2016 hubo un descenso en las enfermedades respiratorias en comparación con las registradas en el 2015.Enciso Salinas, coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 3, informó que en el 2015 se presentaron 650 casos, mientras que 2016 cerró con 602.Agregó que esto es una baja del 7.3 por ciento.El epidemiólogo expuso que el decremento pudo deberse a que hubo menos frentes fríos que en el 2015.Aunque comentó que en las próximas semanas es probable que la temperatura descienda y se puedan presentar más casos de enfermedades respiratorias.Indicó que la mayoría de los pacientes fueron menores de cinco años y personas mayores de 65 años.Además de personas con enfermedades crónicas como la diabetes y esto provocó que la infección respiratoria fuera de gravedad, e incluso en ocasiones se registró alguna muerte, pero no dio más detalles.El coordinador de Epidemiología pidió a la población que sigan las medidas de prevención de lavado de manos, que tengan lugares ventilados, el consumo de abundantes líquidos, no automedicarse y acudir con su médico. Agregar a favoritos enfermedades respiratorias

enciso salinas

disminución de enfermedades

crimen organizado