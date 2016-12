Disminuyen ventas de productos de pirotecnia Karla Padilla

Gumaro Rivas, quien tiene varios años vendiendo artículos como palomitas y bengalas en dicho espacio, dijo que nota temor en la gente ya que no están comprando las mismas cantidades que en temporadas anteriores.

“Sí afectó por ejemplo la explosión del mercado. Pero pues aquí tenemos las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, aparte tenemos poca mercancía y todos los puestos estamos dispersos”, manifestó.

Rivas comentó que a su percepción el uso de la mercancía no es riesgosa siempre y cuando se haga de manera responsable y en espacios adecuados para evitar consecuencias lamentables y de igual forma disfrutar del atractivo de luz y sonido que tienen esos productos.

Uno de los requerimientos de Protección Civil y del ayuntamiento capitalino para estos comerciantes, es negar la venta de los productos a menores de edad, a menos que estén acompañados por un adulto, así como contar con agua, arena y un extinguidor.

“La gente sí está sintiendo cierto pánico al momento de comprar por lo que pasó en Tultepec. Obviamente los padres de familia ya tienen miedo a que se quemen sus hijos o que pase algo peor, pero con un uso responsable pueden estar seguros”, aseguró Julio Arturo, otro de los vendedores de la plazuela.

Al menos en su caso las ventas van al 50% comparadas con el 2015. Sin embargo espera que durante hoy y la próxima semana incrementen.

Desde el pasado septiembre Protección Civil del estado brindó diversos cursos de capacitación desde el uso de extinguidores hasta primeros auxilios para todo el gremio con la finalidad de evitar incidentes, en los que además de estableció la venta exclusiva de artículos de luces y ninguno explosivo.

Julio celebró que ambas autoridades incrementaran los operativos de supervisión, argumentando que en un día han llegado a pasar cada media hora para verificar que cada puesto tenga los elementos de prevención así como anuncios en los que se alerta sobre la venta exclusiva a mayores de edad.

Los niños menores de 12 años son quienes más se interesan en productos como cebollitas, chifladores, palomitas y trabucos entre otros, cuyos costos oscilan entre los cinco y 35 pesos, mismo que los compradores consideraron accesible y a su vez riesgoso ya que los pequeños pueden llegar a idear formas de adquirirlos sin el consentimiento previo de sus padres.



zacatecas

fuegos artificiales

pirotecnia