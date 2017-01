Disney eliminó violenta escena de Chewbacca en 'Star Wars' Excélsior

A más de un año del estreno de la cinta, la secuencia de Star Wars se filtró y se viralizó en YouTube, donde en pocos días ya superó las tres millones de visualizaciones.



La escena borrada transcurre en el castillo de Maz Kanata, donde Rey (Daisy Ridley) camina por el lugar, escudriñando con sorpresa a sus personajes, cuando alguien la toma del hombro. Es Unkar Plutt (Simon Pegg), el traficante de chatarra que le pagaba miserias por las cosas que ella conseguía cuando vivía en el planeta Jakku.



"Hola, Rey. Voy a hacerte pagar por lo que hiciste", le advierte el personaje y ella responde "te sugiero, gentilmente, que me sueltes".







"Y yo te sugiero, menos gentilmente, que vengas conmigo", replica el ser de otra galaxia.



De inmediato Rey le apunta con su pistola, pero Unkar Plutt se la arrebata y en ese momento aparece Chewbacca, para quitarle el arma de la mano al traficante.



"No te tengo miedo", advierte Unkar Plutt al wookie y comienza a tocarle su herida cubierta por un vendaje y en un ataque de furia el fiel compañero de Han Solo (Harrison Ford) le arranca el brazo y lo arroja sobre una de las mesas del club.



La escena era un guiño a otra de la primera película de la saga, Stars Wars -Episode IV: A New Hope de 1977, en la que Han Solo le dice al droide C-3PO (Anthony Daniels) que siempre hay que dejar a los wookies ganar porque son conocidos por arrancarles los brazos a quienes los hacen enojar.



