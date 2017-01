Disney recibiría indemnización por muerte de Carrie Fisher Excélsior

En la póliza de seguros de vida de la actriz dice que la dueña de los derechos de las películas de Star Wars recibiría esa cantidad en caso de que la actriz se tuviera que ausentar o se viera impedida en concluir alguna de las tres películas que realizaría.



Esta se consideraría la primera suma récord por indemnización de una aseguradora, de acuerdo a Insurance Insider.



Fisher había dado vida a la princesa Leia en las cintas Star Wars de George Lucas desde 1977, y había firmado un contrato por una entrega de tres películas más, la primera fue The Force Awakens, que se estrenó en 2015, la cual recaudó más de dos billones de dólares en taquilla.



La filmación del Episodio VIII ya estaba concluido en el momento en que sucedió la lamentable pérdida, sin embargo, aún quedaba pendiente el rodaje de la última entrega del contrato.



Ahora los escritores de la saga se verán obligados a reescribir el guión de la cinta, mientras tanto Disney no se ha pronunciado sobre ese hecho.



