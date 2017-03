Disney rompe el tabú e incluye un beso gay en una serie Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







En el episodio 39 de la segunda temporada, emitido por Disney XD, titulado Just Friends, la protagonista Star Butterfly abre los ojos y se ve rodeada de parejas besándose. De pronto, una pareja homosexual resalta entre el resto y poco después aparecen dos mujeres compartiendo un beso.





El histórico momento televisivo marca el ingreso al mercado gay friendly de Disney y en el futuro una posible incorporación de una princesa LGTB, como se especula en la industria hollywoodense.



La derrama económica de la comunidad gay alcanza los 700 mil millones de dólares cada año a escala mundial.



Anteriormente en el mismo canal Disney XD se emitió Gravity Falls, una serie donde había una pareja de hombres (los policías del pueblo) y también había otra de mujeres en Good Luck Charlie, un programa de acción real.



elpais@imagenzac.com.mx La conservadora compañía estadunidense The Walt Disney Company terminó con el tabú y, por primera vez, incluyó un beso gay en sus personajes de la serie intantil animada Star Vs. The Forces Of Evil.En el episodio 39 de la segunda temporada, emitido por Disney XD, titulado Just Friends, la protagonista Star Butterfly abre los ojos y se ve rodeada de parejas besándose. De pronto, una pareja homosexual resalta entre el resto y poco después aparecen dos mujeres compartiendo un beso.El histórico momento televisivo marca el ingreso al mercado gay friendly de Disney y en el futuro una posible incorporación de una princesa LGTB, como se especula en la industria hollywoodense.La derrama económica de la comunidad gay alcanza los 700 mil millones de dólares cada año a escala mundial.Anteriormente en el mismo canal Disney XD se emitió Gravity Falls, una serie donde había una pareja de hombres (los policías del pueblo) y también había otra de mujeres en Good Luck Charlie, un programa de acción real. Agregar a favoritos gay

lgtb

disney

tabú