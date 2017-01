Djokovic y Serena debutan con triunfos en Australia AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Djokovic elevó su nivel cuando más lo necesitaba y contuvo una arremetida de Fernando Verdasco en un segundo set de 71 minutos para imponerse el martes por 6-1, 7-6 (4), 6-2. Hubo miradas duras y reacciones furiosas de los dos jugadores, protagonistas de una tensa semifinal en Doha donde se impuso el serbio luego de levantar cinco match points.



"Estoy muy satisfecho con la primera ronda, tomando en cuenta que me tocó uno de los oponentes más difíciles de primera ronda, tomando en cuenta su desempeño actual", dijo Djokovic, quien busca convertirse en el primer hombre que conquista siete títulos en Australia. "En general, me siento bien con mi desempeño".



"Empecé con gran intensidad. El primer y tercer sets fueron bien, el segundo fue una lotería, muy estrecho".



Serena Williams, otra jugadora que ha ganado el Abierto de Australia en seis ocasiones, tuvo que esforzarse al máximo para despachar 6-4, 6-3 a Belinda Bencic.



Después de comenzar la búsqueda de su 23ra corona de Grand Slam, Williams acudió a su conferencia de prensa vestida con una camiseta negra con la palabra "Igualdad" escrita en el pecho.



Era justo antes de la medianoche en Estados Unidos, donde estaba por terminar el día feriado en honor del líder de los derechos cívicos Martin Luther King Jr.



"Es importante propagar el mensaje de igualdad en el día de Martin Luther King", dijo la estadounidense. "Es algo de lo que él habló mucho e intentó propagar, la igualdad y los derechos para todos".



Cuando le preguntaron si le preocupa la igualdad en el futuro de Estados Unidos, Williams rehusó abundar al respecto, pero dijo que el tema "es una preocupación para todos, en general".



Williams se comprometió con el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, durante las vacaciones, y el empresario estaba en el público viéndola jugar en la Arena Rod Laver. La tenista de 35 años ha sido cuestionada constantemente sobre sus planes de boda desde que llegó a Australia, y finalmente ofreció una idea más clara al respecto.



"En febrero voy a empezar a pensar en mi vida en general", dijo. "Pero ahora mismo estoy tan concentrada, que sólo puedo pensar en esto".



La seis veces campeona en el Melbourne Park dejó en 65-1 su marca en la primera ronda en torneos de Grand Slam.



En un exigente debut para la número dos del mundo, Williams quebró el saque de su rival suiza en el décimo game para llevarse el primer set. Pero el segundo parcial se le complicó, luego de adelantarse 5-0.



Bencic no se rindió y prolongó el enfrentamiento. Arriba 5-3 y con el saque, Williams cometió doble falta en su primera bola para partido, pero sentenció con la segunda cuando Bencic dejó un revés en la red.



La última vez que se habían medido —en las semifinales de Toronto en 2015— Bencic ganó en tres sets. Hace un año, la suiza alcanzó la cuarta ronda en el Melbourne Park y se abrió paso entre las 10 mejores del mundo, pero debido a lesiones ha quedado fuera del Top 50.



"Fue una Top 10 hace muy poco. Sabía que sería uno de los partidos más difíciles de primera ronda que me han tocado", declaró Williams.



Williams perdió en la final de Australia el año pasado ante Angelique Kerber, pero se alzó con el título de Wimbledon para igualar el récord de Steffi Graf en la era abierta, de 22 campeonatos de individuales en los torneos de Grand Slam.



En la segunda ronda, Williams se las verá con Lucie Safarova, quien el martes derrotó a Yanina Wickmayer.



En el cuadro masculino, Rafael Nadal, que regresaba a un major tras varios meses de baja por una lesión en la muñeca izquierda tras el Abierto de Estados Unidos superó 6-3, 6-4, 6-4 a Florian Mayer. El español mejoró su resultado del año pasado, cuando cayó en primera ronda ante su compatriota Verdasco.



"Genial. Estoy contento de que me entrevistes. ¡El año pasado no tuve ocasión!", dijo Nadal a pie de pista tras el juego.



En un partido que duró 5 horas, 15 minutos, el argentino Horacio Zeballos perdió 6-7 (6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20 ante Ivo Karlovic. El partido fijó un récord para la mayor cantidad de games (84) en la era de los desempates en el Abierto de Australia. Karlovic también fijó una marca para el torneo con 75 ases.



También el martes, Karolina Pliskova y Johanna Konta debutaron con victorias en sets corridos. Ambas vienen de temporadas en las que consiguieron resultados de impacto en las grandes citas.



La checa Pliskova, finalista del US Open y quinta preclasificada en Australia, dio cuenta 6-2, 6-0 de la española Sara Sorribes Tormo.



Konta (9), quien el año pasado sorprendió al alcanzar las semifinales en su debut en el Slam australiano, doblegó 7-5, 6-2 a la belga Kirsten Flipkens.



Entre los hombres, el canadiense Milos Raonic se impuso a Dustin Brown y el también español Roberto Bautista avanzó a la siguiente ronda con Richard Gasquet, Gilles Simon, Philipp Kohlschreiber, David Goffin y Dominc Thiem.



redaccion@imagenzac.com.mx MELBOURNE, Australia (AP) — Novak Djokovic no tuvo un paseo ni mucho menos al comenzar la defensa de su título del Abierto de Australia. Después de todo, tuvo que vérselas con el hombre que eliminó a Rafael Nadal en la primera ronda el año pasado.Djokovic elevó su nivel cuando más lo necesitaba y contuvo una arremetida de Fernando Verdasco en un segundo set de 71 minutos para imponerse el martes por 6-1, 7-6 (4), 6-2. Hubo miradas duras y reacciones furiosas de los dos jugadores, protagonistas de una tensa semifinal en Doha donde se impuso el serbio luego de levantar cinco match points."Estoy muy satisfecho con la primera ronda, tomando en cuenta que me tocó uno de los oponentes más difíciles de primera ronda, tomando en cuenta su desempeño actual", dijo Djokovic, quien busca convertirse en el primer hombre que conquista siete títulos en Australia. "En general, me siento bien con mi desempeño"."Empecé con gran intensidad. El primer y tercer sets fueron bien, el segundo fue una lotería, muy estrecho".Serena Williams, otra jugadora que ha ganado el Abierto de Australia en seis ocasiones, tuvo que esforzarse al máximo para despachar 6-4, 6-3 a Belinda Bencic.Después de comenzar la búsqueda de su 23ra corona de Grand Slam, Williams acudió a su conferencia de prensa vestida con una camiseta negra con la palabra "Igualdad" escrita en el pecho.Era justo antes de la medianoche en Estados Unidos, donde estaba por terminar el día feriado en honor del líder de los derechos cívicos Martin Luther King Jr."Es importante propagar el mensaje de igualdad en el día de Martin Luther King", dijo la estadounidense. "Es algo de lo que él habló mucho e intentó propagar, la igualdad y los derechos para todos".Cuando le preguntaron si le preocupa la igualdad en el futuro de Estados Unidos, Williams rehusó abundar al respecto, pero dijo que el tema "es una preocupación para todos, en general".Williams se comprometió con el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, durante las vacaciones, y el empresario estaba en el público viéndola jugar en la Arena Rod Laver. La tenista de 35 años ha sido cuestionada constantemente sobre sus planes de boda desde que llegó a Australia, y finalmente ofreció una idea más clara al respecto."En febrero voy a empezar a pensar en mi vida en general", dijo. "Pero ahora mismo estoy tan concentrada, que sólo puedo pensar en esto".La seis veces campeona en el Melbourne Park dejó en 65-1 su marca en la primera ronda en torneos de Grand Slam.En un exigente debut para la número dos del mundo, Williams quebró el saque de su rival suiza en el décimo game para llevarse el primer set. Pero el segundo parcial se le complicó, luego de adelantarse 5-0.Bencic no se rindió y prolongó el enfrentamiento. Arriba 5-3 y con el saque, Williams cometió doble falta en su primera bola para partido, pero sentenció con la segunda cuando Bencic dejó un revés en la red.La última vez que se habían medido —en las semifinales de Toronto en 2015— Bencic ganó en tres sets. Hace un año, la suiza alcanzó la cuarta ronda en el Melbourne Park y se abrió paso entre las 10 mejores del mundo, pero debido a lesiones ha quedado fuera del Top 50."Fue una Top 10 hace muy poco. Sabía que sería uno de los partidos más difíciles de primera ronda que me han tocado", declaró Williams.Williams perdió en la final de Australia el año pasado ante Angelique Kerber, pero se alzó con el título de Wimbledon para igualar el récord de Steffi Graf en la era abierta, de 22 campeonatos de individuales en los torneos de Grand Slam.En la segunda ronda, Williams se las verá con Lucie Safarova, quien el martes derrotó a Yanina Wickmayer.En el cuadro masculino, Rafael Nadal, que regresaba a un major tras varios meses de baja por una lesión en la muñeca izquierda tras el Abierto de Estados Unidos superó 6-3, 6-4, 6-4 a Florian Mayer. El español mejoró su resultado del año pasado, cuando cayó en primera ronda ante su compatriota Verdasco."Genial. Estoy contento de que me entrevistes. ¡El año pasado no tuve ocasión!", dijo Nadal a pie de pista tras el juego.En un partido que duró 5 horas, 15 minutos, el argentino Horacio Zeballos perdió 6-7 (6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20 ante Ivo Karlovic. El partido fijó un récord para la mayor cantidad de games (84) en la era de los desempates en el Abierto de Australia. Karlovic también fijó una marca para el torneo con 75 ases.También el martes, Karolina Pliskova y Johanna Konta debutaron con victorias en sets corridos. Ambas vienen de temporadas en las que consiguieron resultados de impacto en las grandes citas.La checa Pliskova, finalista del US Open y quinta preclasificada en Australia, dio cuenta 6-2, 6-0 de la española Sara Sorribes Tormo.Konta (9), quien el año pasado sorprendió al alcanzar las semifinales en su debut en el Slam australiano, doblegó 7-5, 6-2 a la belga Kirsten Flipkens.Entre los hombres, el canadiense Milos Raonic se impuso a Dustin Brown y el también español Roberto Bautista avanzó a la siguiente ronda con Richard Gasquet, Gilles Simon, Philipp Kohlschreiber, David Goffin y Dominc Thiem. Agregar a favoritos djokovic

serena williams

deportes

australia