Doble derrota para la UAZ en el CUTT Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) UAZ cayeron ante Panteras de la Universidad Panamericana (UP) Guadalajara, los varones sucumbieron 3 por 0, mientras que las féminas perdieron 1 por 0.



Ambas partidas se llevaron a cabo en el marco del Campeonato Universitario Telmex Telcel, en la rama femenil se disputa la fecha 9, ahí las Tucitas no pudieron hacer valer su condición de locales y con único gol al minuto 69 por parte de María Fernanda Pérez Limón, las de la UP Guadalajara se adjudicaron la victoria.



Con el descalabro las Tucitas permanecerán en el sótano de la zona 2, pues solamente acumulan 2 unidades, producto de un empate, un punto extra y 8 descalabros, pese a la cantidad de derrotas la diferencia de goles de las zacatecanas apenas es de menos 11 tantos.



Posteriormente saltaron al terreno de juego los representativos varoniles de la UAZ y de la UP Guadalajara, ahí el partido se inclinó rápidamente en favor de los visitantes y al final de cuentas se alzaron con un triunfo de 3 por 0.



El primer tanto cayó al minuto 15 de juego cuando Víctor Manuel Villarreal Díaz, logró mandar el balón al fondo de las redes, la ventaja se extendió al 20 luego de que Víctor Villarreal volvió a mostrarse en el marcador, la tercera anotación de los tapatíos se presentó al 37 en una acción desafortunada para la defensa de los Tuzos, pues Miguel Ángel Rosales, marcó en propia meta.



Los Tuzos de la UAZ complicaron su calificación a las finales, pues permanecen en el sexto sitio de la zona 1 del Campeonato Universitario, han conquistado 21 puntos, tras 6 victorias, 2 empates, un punto extra y 6 derrotas, su diferencia es de más 2 goles.

Reúne



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- En una doble jornada futbolística disputada en la Unidad Deportiva Norte de Zacatecas, tanto Tuzos como Tucitas de lacayeron ante Panteras de la Universidad Panamericana (UP) Guadalajara, los varones sucumbieron 3 por 0, mientras que las féminas perdieron 1 por 0.Ambas partidas se llevaron a cabo en el marco del Campeonato Universitario Telmex Telcel, en la rama femenil se disputa la fecha 9, ahí las Tucitas no pudieron hacer valer su condición de locales y con único gol al minuto 69 por parte de María Fernanda Pérez Limón, las de la UP Guadalajara se adjudicaron la victoria.Con el descalabro las Tucitas permanecerán en el sótano de la zona 2, pues solamente acumulan 2 unidades, producto de un empate, un punto extra y 8 descalabros, pese a la cantidad de derrotas la diferencia de goles de las zacatecanas apenas es de menos 11 tantos.Posteriormente saltaron al terreno de juego los representativos varoniles de la UAZ y de la UP Guadalajara, ahí el partido se inclinó rápidamente en favor de los visitantes y al final de cuentas se alzaron con un triunfo de 3 por 0.El primer tanto cayó al minuto 15 de juego cuando Víctor Manuel Villarreal Díaz, logró mandar el balón al fondo de las redes, la ventaja se extendió al 20 luego de que Víctor Villarreal volvió a mostrarse en el marcador, la tercera anotación de los tapatíos se presentó al 37 en una acción desafortunada para la defensa de los Tuzos, pues Miguel Ángel Rosales, marcó en propia meta.Los Tuzos de la UAZ complicaron su calificación a las finales, pues permanecen en el sexto sitio de la zona 1 del Campeonato Universitario, han conquistado 21 puntos, tras 6 victorias, 2 empates, un punto extra y 6 derrotas, su diferencia es de más 2 goles.Reúne Agregar a favoritos deportes

uaz

tuzos

futbol