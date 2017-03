Doble triunfo para la UAZ en la Liga Nacional Juvenil Redacción

Liga Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Futbol y los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas se afianzan en las primeras posiciones, pues superaron a Intercups de San Luis Potosí 4 goles por 0 en la categoría sub 13 y 3 tantos por 1 en la sub 15.



La cancha 6 de la Unidad Deportiva Norte de Zacatecas vivió una nueva fecha futbolística emocionante, sobre todo por la victoria de los equipos locales, a primera hora los Tuzos de la categoría sub 13 salieron imparables y superaron con relativa tranquilidad a los chicos del Intercups SLP.



El marcador en la división de menores de 13 años lo abrió Carlos Ramírez, después Edwin Jacobo, se hizo presente en el parcial e incrementó la ventaja, la goleada de 4 por 0 la completó José Márquez, pues fue artífice de dos anotaciones.



En el segundo cotejo de la fecha los Tuzos de la categoría sub 15 también recibieron al Intercups de San Luis Potosí, ahí la victoria de los zacatecanos fue de 3 por 1, aunque por un momento el triunfo parecía escaparse.



Desde el minuto 2 de acción el poderío ofensivo de la UAZ se hizo presente, pues Juan Zaldívar, marcó el 1 por 0, luego al 14 de acción Miguel Ramírez, colocó el 2 por 0, fue en el complemento cuando los de San Luis Potosí se acercaron en el marcador, ya que al 64 Andrés Trujillo, anotó el único tanto de la visita, a pesar del descontrol momentáneo, la UAZ recuperó el manejo del partido y llegó el tercer tanto, gracias a la astucia de José Félix, quien decretó el 3 por 1 final al 72 de tiempo corrido.



