Doce heridos tras colapsar una carroza del Carnaval de Río

El incidente afectó a la segunda carroza de la popular escuela de samba Unidos da Tijuca, que tenía como tema el Carnaval de Nueva Orleáns. Había asistentes llorando sobre el asfalto y en las gradas mientras el personal de emergencias retiraba en camillas a los heridos.



La policía investigaba la causa del accidente.



Nueve de los 12 heridos fueron trasladados al hospital, indicó el secretario de Salud del estado de Río en un comunicado. Otras ocho personas recibieron atención médica por estrés, según las autoridades sanitarias.



Dos de los heridos estaban graves, según el ayuntamiento de Río. Uno de ellos había sufrido un golpe en la cabeza, dijo un médico.



Hubo que detener el desfile durante unos 25 minutos para prestar atención médica a los heridos. El espectáculo recibió autorización para continuar más adelante.



Felix Souza dijo que estaba bailando junto a la carroza cuando ocurrió el accidente.



"Oímos un estallido en la parte de arriba", dijo. "La gente empezó a gritar, no entendíamos lo que era. Fue un momento de angustia para todos los que estábamos allí".



Ailton Freitas, director de Unidos da Tijuca, dijo que las carrozas se habían probado varias veces antes del Carnaval.



"Las probamos tres veces por semana con más peso del que llevábamos hoy. Al acercarse el desfile empezamos a hacer esas pruebas a diario. Estamos incluso más conmocionados que todos ustedes", dijo Freitas a los periodistas. "No sé qué está pasando, pero el Carnaval de Río no se está viendo bendecido este año".



Unos minutos antes se produjo otro incidente menor con la escuela de samba Mocidade Independente. Una plataforma se desprendió de su cuarta carroza y arrojó a una fiestera al suelo. La mujer no resultó herida, según la escuela.



El domingo, una carroza de la escuela de samba Paraíso de Tuiuti se estrelló y al menos 20 personas resultaron heridas, incluidos tres graves. Tras ese accidente, los organizadores también autorizaron la continuación del espectáculo.



