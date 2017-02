Docentes jubilados presentan inconformidades Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Alejandro Castañeda)



(Alejandro Castañeda) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Adrián Cazares, vocero de la asociación civil de jubilados y pensionados de Issstezac, comentó que desde 2012 un grupo de jubilados se percataron de que la Seduzac los tenía cotizando con un salario de menor al que realmente percibían, por lo que decidieron presentar una denuncia formal para regularizar sus pensiones.



“Ellos sabían perfectamente que estaban evadiendo fiscalmente y desviaron los recursos que nos pertenecían porque la ley señala 10 salarios de cotización y la mayoría teníamos tres y cuatro”, apuntó.



El vocero explicó que después de un año 8 meses se les dio respuesta favorable, y otro grupo de 161 compañeros presentaron su inconformidad y la Seduzac les corrigió los errores.



Así mismo comentó que desde hace 2 años y medio presentaron 722 denuncias para la regularización de las pensiones y no han recibido ningún resolutivo.



Puntualizó que hubo un compromiso por parte de la Delegación del IMSS para tener una respuesta para diciembre de 2016 pero no se cumplió.



Los jubilados manifestaron que anteriormente presentaron cerca de 724 inconformidades por la baja cotización de sus pensiones y exigieron una fecha para la resolución de sus demandas.



Respuesta oficial



Martín López Ibarra, jefe de afiliación y cobranza de la delegación IMSS Zacatecas, comentó que están realizando las auditorias para dar respuesta a las 722 denuncias que han recibido por parte de los docentes jubilados.



Apuntó que la principal queja de los demandantes es que no están cotizando con el salario real y se están realizando los debidos procesos donde se deben respetar los plazos del código fiscal de la federación.



Así mismo apuntó que el IMSS tiene la convicción de reconocer el derecho de los trabajadores y corroborar que coticen debidamente y que se respete el periodo en el que trabajaron.



estado@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Un grupo de aproximadamente 50 docentes jubilados acudieron a las instalaciones de la Delegación del IMSS para presentar una inconformidad con la cotización de sus salarios y exigir la regularización de sus pensiones correspondientes a la Seduzac.Adrián Cazares, vocero de la asociación civil de jubilados y pensionados de Issstezac, comentó que desde 2012 un grupo de jubilados se percataron de que la Seduzac los tenía cotizando con un salario de menor al que realmente percibían, por lo que decidieron presentar una denuncia formal para regularizar sus pensiones.“Ellos sabían perfectamente que estaban evadiendo fiscalmente y desviaron los recursos que nos pertenecían porque la ley señala 10 salarios de cotización y la mayoría teníamos tres y cuatro”, apuntó.El vocero explicó que después de un año 8 meses se les dio respuesta favorable, y otro grupo de 161 compañeros presentaron su inconformidad y la Seduzac les corrigió los errores.Así mismo comentó que desde hace 2 años y medio presentaron 722 denuncias para la regularización de las pensiones y no han recibido ningún resolutivo.Puntualizó que hubo un compromiso por parte de la Delegación del IMSS para tener una respuesta para diciembre de 2016 pero no se cumplió.Los jubilados manifestaron que anteriormente presentaron cerca de 724 inconformidades por la baja cotización de sus pensiones y exigieron una fecha para la resolución de sus demandas.Martín López Ibarra, jefe de afiliación y cobranza de la delegación IMSS Zacatecas, comentó que están realizando las auditorias para dar respuesta a las 722 denuncias que han recibido por parte de los docentes jubilados.Apuntó que la principal queja de los demandantes es que no están cotizando con el salario real y se están realizando los debidos procesos donde se deben respetar los plazos del código fiscal de la federación.Así mismo apuntó que el IMSS tiene la convicción de reconocer el derecho de los trabajadores y corroborar que coticen debidamente y que se respete el periodo en el que trabajaron. Agregar a favoritos docentes

jubilados

imss

seduzac