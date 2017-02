Dolgopolov se corona en Buenos Aires AP

Inesperadamente, el ucraniano Dolgopolov, 66 del mundo, frustró al japonés Nishikori, la quinta raqueta del mundo, quien perdió su sexta final consecutiva.



Fue el primer título de Dolgopolov desde Washington en 2012 y el segundo sobre polvo de ladrillo tras Umag en 2011. En sus tres presentaciones anteriores en Buenos Aires, el ucraniano no había pasado de octavos de final. Y este año llegó con el antecedente de haber perdido 10 de sus últimos 11 partidos en la Gira de la ATP.



En Argentina, cambió drásticamente la tendencia: no cedió ningún set en cinco partidos.

Bajo una temperatura de 30 grados en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con un saque efectivo y un juego agresivo en los momentos clave, el tenista oriundo de Kiev, neutralizó a Nishikori, con quien había perdido sus cinco encuentros anteriores.



Dolgopolov concretó dos miniquiebres en el tiebreak del primer set, y luego rompió el servicio de su rival para ponerse 4-3 en el segundo y cerrar el pleito en 1:41 horas.



