Dominicana: Piden que ONU investigue sobornos de Odebrecht

Las organizaciones civiles tienen previsto manifestarse en la tarde con distintivos verdes afuera del Palacio Nacional y entregar al poder Ejecutivo una carta con miles de firmas de ciudadanos que exigen una investigación profunda de los sobornos.



Manuel Robles, uno de los voceros de los grupos, manifestó a The Associated Press su esperanza de que el propio presidente Danilo Medina reciba el documento y les dé una respuesta a más tardar el 27 de febrero, cuando rendirá su informe anual de gobierno ante el Congreso.



Adelantó que de no haber una respuesta del Ejecutivo, los grupos realizarán marchas y protestas como la que ya celebraron el 22 de enero, cuando miles de personas recorrieron el centro de Santo Domingo vestidas de verde en señal de esperanza en contra de la corrupción.



"No descansaremos hasta que estén en la cárcel cada uno de los responsables de los sobornos y sobrevaluaciones del caso Odebrecht", indica la carta del denominado "libro verde" que han suscrito miles de personas.



José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, adelantó que Medina podría referirse por primera vez de manera pública a los sobornos de Odebrecht en su discurso ante el Congreso, pero rechazó ofrecer detalles.



Los grupos civiles comenzaron a recolectar firmas en todo el país el 5 de febrero para exigir a Medina que conforme una comisión de fiscales no ligados al partido gobernante a fin investigar los sobornos millonarios. Piden que el gobierno solicite a Naciones Unidas ayuda en la investigación para garantizar su transparencia.



"Pensamos que vamos a superar las 300.000 (firmas) por mucho", estimó María Teresa Cabrera, exdirigente del sindicato de profesores.



Una oficina de notarios realizaba el miércoles el conteo de rúbricas para certificar la cantidad y anexar el documento a la carta que será entregada a Medina.



Los grupos civiles comenzaron sus manifestaciones debido a que, pese a las investigaciones de la Procuraduría, las autoridades no han identificado a ninguno de los beneficiarios de los sobornos entregados por Odebrecht.



Según documentos divulgados en diciembre por el departamento de Justicia estadounidense, ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado 92 de millones de dólares en sobornos en República Dominicana para conseguir contratos con el gobierno desde 2001.



Odebrecht reconoció haber desembolsado unos 785 millones de dólares en 12 países.



Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001, Odebrecht ha participado en 17 de las principales carreteras, plantas de energía y obras hidráulicas construidas por el gobierno.



