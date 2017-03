Dos de cada 10 accidentes, por uso del celular al volante Noé Marín

Miguel Rivera Villa, titular de la Dirección de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTyV), dijo que se realizarán diversos operativos en la capital para multar a las personas que se detecte hablando por teléfono mientras conducen.



“Tenemos que trabajar en dos vías; por un lado, dando tiempo para dar a conocer, como ya lo hicimos ante el consejo, todas las inconformidades, les damos un tiempo, y le tenemos que entrar con operativos en diferentes rutas”, dijo.



Comentó que antes de comenzar los operativos se realizarán diversas juntas con los choferes del transporte público para darles a conocer las medidas, así como algunas campañas para informar a los zacatecanos.



Rivera dijo que aunque lo ideal es que las personas acaten la norma sin la necesidad de recibir una infracción, se decidió tomar estas medidas debido a que una parte considerable de los accidentes ocurren son en consecuencia usar el celular.



Precisó que, en 2016, se registraron 801 accidentes viales en la capital y al menos un 20% involucraron el uso del celular, ya que los zacatecanos suelen llamar o mandar mensajes de texto frente al volante.



También informó que, debido al alto índice de accidentes por esta causa en el país y Zacatecas, hay iniciativas que buscan que se considere como un delito.

“Hay reformas para buscar que se considere como un delito el hacer uso de teléfono celular cuando vayan conduciendo una unidad motorizada”, dijo.

Asimismo, el director de Tránsito comentó que esta medida se no solo se aplicará a los conductores del transporte público, sino a toda la ciudadanía, ya que un porcentaje considerable de los accidentes están involucradas unidades individuales.

“Es para todos, la incidencia no es solo para el transporte público; la incidencia no es solo para el transporte público, si se paran en la Avenida Hidalgo, se darán cuenta de que muchísima gente va conduciendo y hablando por teléfono”, expresó.

Precisó que, en el estado, las infracciones por esta falta vial son de 20 salarios mínimos, que asciende a los mil 600 pesos, y los operativos podría comenzar próximas semanas. “Es un tema de valores, de precaución y falta de cultura vial, de valorar sus vidas”, dijo.



