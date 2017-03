Dos muertos durante estampida en concierto en Argentina AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, unos 350 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, confirmó en rueda de prensa que se produjeron dos muertes, una por paro cardiorrespiratorio y otra por la estampida —ambas dentro del recinto. Agregó que 12 heridos permanecían internados en diversos hospitales de la ciudad.



"La situación se fue de las manos. No se esperaba tanta gente realmente. Siempre se habló de 160.000, 170.000 personas y realmente fue impresionante lo que pasó", afirmó Galli.



Indicó que una gran cantidad de vehículos llegó a la ciudad y que el dispositivo de seguridad en que se había trabajado por más de cuatro meses se vio desbordado.



"Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue, lo lamento con el alma como intendente", dijo Galli, quien añadió que la investigación de la justicia determinará la responsabilidad de lo ocurrido.



La fiscal Susana Alonso había denunciado el hecho horas antes.



"Da la sensación de que el lugar tenía una capacidad menor" a la cantidad de gente que se encontraba allí, explicó Alonso al canal Todo Noticias. La fiscal subrayó que las investigaciones apenas inician y que irán hasta el fondo en establecer responsabilidades.



El recinto a campo abierto llamado La Colmena estaba habilitado para unas 200.000 personas, pero medios argentinos reportan que habría más de 300.000.



Solari detuvo el concierto durante la tercera canción al darse cuenta de que había una aglomeración y personas tiradas en el suelo en las primeras filas. Este hecho se repitió varias veces durante su presentación, que se cree debido a ello fue más breve de lo planeado.



El gobierno de Olavarría puso a disposición un número telefónico donde se informa a la gente si sus familiares se encuentran hospitalizados, ya que durante la noche y por la mañana la señal telefónica falló.



"Mis condolencias a la familia, estoy muy triste", señaló el presidente Mauricio Macri en declaraciones a medios locales por la tarde. "Pero esto es lo que pasa cuando uno pasa por arriba de estas normas".



Era la primera vez que la pequeña ciudad de Olavarría registraba un evento de esta magnitud.



En Facebook fue creado un grupo llamado "Recital del Indio-Dónde estás?" para que quienes se encuentran bien puedan comunicarse con sus familiares. El grupo ya registraba más de 38.000 miembros.



Por su parte, el entorno del cantante se expresó por la tarde respecto al incidente a través de las redes sociales.



"Estamos muy tristes y preocupados y queremos hacer llegar nuestro acompañamiento a las familias afectadas", indicó un comunicado publicado por Virumancia, la cuenta oficial de Solari en Facebook, en que se dijo estar a la espera de detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las dos muertes confirmadas y denunciaron la cobertura mediática de los hechos.



"Una vez más, de forma irresponsable y mezquina los medios están VENDIENDO pescado podrido. Por favor no crean todo lo que se dice", se había afirmado en un mensaje anterior.



Otros artistas, entre ellos Alejandro Kurz, vocalista de El Bordo, se manifestaron sobre lo ocurrido en redes sociales



"Despertar mandando mensajes a amigos para saber si están bien. Muy malos recuerdos", declaró Kurz en posible alusión a otra tragedia que marcó la memoria reciente de los argentinos: El accidente en la discoteca Cromañón —donde un incendio durante un concierto acabó con la vida de 194 personas.



Indio Solari, que sólo da conciertos ocasionalmente, cuenta con miles de seguidores a lo largo del país. Al ser considerado representante de la contracultura del rock argentino, todos sus conciertos se convierten en masivo.



El cantante, que recientemente reveló a los medios que padece del mal de Parkinson, se hizo famoso como líder del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Surgió a mitad de la década de 1970 y es llamado uno de las más importantes de su generación.



Algunos de los conciertos de su grupo, que generaron un interés masivo, acabaron también en incidentes trágicos.



redaccion@imagenzac.com.mx SANTIAGO DE CHILE (AP) — Al menos dos personas fallecieron y 12 resultaron heridas durante un concierto masivo del cantante argentino Indio Solari en un campo abierto en la ciudad de Olavarría en la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales el domingo.Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, unos 350 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, confirmó en rueda de prensa que se produjeron dos muertes, una por paro cardiorrespiratorio y otra por la estampida —ambas dentro del recinto. Agregó que 12 heridos permanecían internados en diversos hospitales de la ciudad."La situación se fue de las manos. No se esperaba tanta gente realmente. Siempre se habló de 160.000, 170.000 personas y realmente fue impresionante lo que pasó", afirmó Galli.Indicó que una gran cantidad de vehículos llegó a la ciudad y que el dispositivo de seguridad en que se había trabajado por más de cuatro meses se vio desbordado."Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue, lo lamento con el alma como intendente", dijo Galli, quien añadió que la investigación de la justicia determinará la responsabilidad de lo ocurrido.La fiscal Susana Alonso había denunciado el hecho horas antes."Da la sensación de que el lugar tenía una capacidad menor" a la cantidad de gente que se encontraba allí, explicó Alonso al canal Todo Noticias. La fiscal subrayó que las investigaciones apenas inician y que irán hasta el fondo en establecer responsabilidades.El recinto a campo abierto llamado La Colmena estaba habilitado para unas 200.000 personas, pero medios argentinos reportan que habría más de 300.000.Solari detuvo el concierto durante la tercera canción al darse cuenta de que había una aglomeración y personas tiradas en el suelo en las primeras filas. Este hecho se repitió varias veces durante su presentación, que se cree debido a ello fue más breve de lo planeado.El gobierno de Olavarría puso a disposición un número telefónico donde se informa a la gente si sus familiares se encuentran hospitalizados, ya que durante la noche y por la mañana la señal telefónica falló."Mis condolencias a la familia, estoy muy triste", señaló el presidente Mauricio Macri en declaraciones a medios locales por la tarde. "Pero esto es lo que pasa cuando uno pasa por arriba de estas normas".Era la primera vez que la pequeña ciudad de Olavarría registraba un evento de esta magnitud.En Facebook fue creado un grupo llamado "Recital del Indio-Dónde estás?" para que quienes se encuentran bien puedan comunicarse con sus familiares. El grupo ya registraba más de 38.000 miembros.Por su parte, el entorno del cantante se expresó por la tarde respecto al incidente a través de las redes sociales."Estamos muy tristes y preocupados y queremos hacer llegar nuestro acompañamiento a las familias afectadas", indicó un comunicado publicado por Virumancia, la cuenta oficial de Solari en Facebook, en que se dijo estar a la espera de detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las dos muertes confirmadas y denunciaron la cobertura mediática de los hechos."Una vez más, de forma irresponsable y mezquina los medios están VENDIENDO pescado podrido. Por favor no crean todo lo que se dice", se había afirmado en un mensaje anterior.Otros artistas, entre ellos Alejandro Kurz, vocalista de El Bordo, se manifestaron sobre lo ocurrido en redes sociales"Despertar mandando mensajes a amigos para saber si están bien. Muy malos recuerdos", declaró Kurz en posible alusión a otra tragedia que marcó la memoria reciente de los argentinos: El accidente en la discoteca Cromañón —donde un incendio durante un concierto acabó con la vida de 194 personas.Indio Solari, que sólo da conciertos ocasionalmente, cuenta con miles de seguidores a lo largo del país. Al ser considerado representante de la contracultura del rock argentino, todos sus conciertos se convierten en masivo.El cantante, que recientemente reveló a los medios que padece del mal de Parkinson, se hizo famoso como líder del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Surgió a mitad de la década de 1970 y es llamado uno de las más importantes de su generación.Algunos de los conciertos de su grupo, que generaron un interés masivo, acabaron también en incidentes trágicos. Agregar a favoritos argentina

muertos

estampida

concierto