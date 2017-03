Dos muertos durante estampida en concierto en Argentina AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Un hombre que estaba bailando durante un concierto del cantante argentino Indio Solari es cargado por varias personas para llevarlo a una zona de seguridad durante el espectáculo en Olavarria. (AP)



Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, unos 350 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, confirmó en rueda de prensa que se produjeron dos muertos, uno de ellos por paro cardiorrespiratorio y otro por la estampida, ambos dentro del recinto del concierto. Además confirmó que al final de la mañana 12 personas permanecían heridas internadas en diversos hospitales de la ciudad. "La situación se fue de las manos. No se esperaba tanta gente realmente. Siempre se habló de 160.000-170.000 personas y realmente fue impresionante lo que pasó", afirmó Galli.

Agregó que a la ciudad llegaron una gran cantidad de vehículos y que el dispositivo de seguridad preparado en el que se había trabajado más de cuatro meses se vio desbordado.



"Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue, lo lamento con el alma como intendente", explicó Galli que añadió que la investigación de la justicia determinará la responsabilidad de lo ocurrido en un centro y concierto privado.



La fiscal Susana Alonso había denunciado el hecho horas antes.



"Da la sensación de que el lugar tenía una capacidad menor" a la cantidad de gente que se encontraba allí, explicó al canal Todo Noticias la fiscal Alonso, quien añadió que recién se están iniciando las investigaciones y que irán hasta el fondo en establecer responsabilidades.



El recinto estaba habilitado para unas 200.000 personas, pero los medios argentinos hablan de que habría más de 300.000.



Solari detuvo en un momento el concierto en la tercera canción al darse cuenta de que había una aglomeración de gente y problemas con algunas personas caídas en el suelo en las primeras filas. Este hecho se repitió en varias ocasiones durante la duración del concierto que se cree fue más breve por este motivo de lo que estaba planeado inicialmente.



El gobierno local de Olavarría puso a disposición un número de teléfono para que los familiares puedan saber si sus seres queridos están en el hospital, ya que la señal telefónica estaba caída y las comunicaciones no funcionaban durante la noche y en la mañana. En las redes sociales circulaban listas -de entre quince y veinte personas- con los nombres de los que permanecen ingresados según los últimos partes médicos. Esta información no ha sido confirmada oficialmente.



En redes sociales se estableció incluso un grupo de Facebook llamado "Recital del Indio-Dónde estás?" para que las personas que se encuentran bien puedan comunicarse con sus familiares que los están buscando. El grupo ya registraba más de 23.000 miembros.



A principio de la mañana se registraban incidentes violentos debido a que muchos de los asistentes no podían regresar a sus ciudades al no haber suficiente servicios de buses.



"Hoy tenemos situación de terminal de mucha gente que perdió el micro o combi que le iba llevar a casa, la gente está muy nerviosa", apuntó el intendente que añadió que a la salida del concierto muchos se fueron con la mitad de los que habían traído lo que generó la situación del domingo. Galli afirmó que se estaban trasladando a la ciudad unos 20 autobuses del ejército y otras dependencias para resolver esta situación.



Indio Solari, un destacado cantante argentino que sólo da conciertos de manera ocasional es seguido por miles de fans a lo largo del país. Considerado un representante de la contracultura en el rock argentino, cada uno de sus conciertos se convierte en masivo.



El cantante se hizo conocido como líder del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Surgió a mitad de los 70 y es considerado uno de las más importantes de su generación.



El cantante padece del mal de Parkinson, según declaró recientemente a los medios. En el pasado los conciertos de este grupo, que generaron un interés masivo y se llevan a cabo en grandes lugares, acabaron en ocasiones con incidentes trágicos.



Era la primera vez que la pequeña ciudad de Olavarría, a unos 350 kilómetros al sur de Buenos Aires, registraba un evento de esta magnitud. El concierto tuvo lugar en un recinto a campo abierto llamado La Colmena.



redaccion@imagenzac.com.mx AP.- Al menos dos personas fallecieron y 12 resultaron heridas durante un concierto masivo del cantante argentino Indio Solari en un campo abierto en la ciudad de Olavarría en la provincia de Buenos Aires, confirmaron el domingo fuentes oficiales.Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, unos 350 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, confirmó en rueda de prensa que se produjeron dos muertos, uno de ellos por paro cardiorrespiratorio y otro por la estampida, ambos dentro del recinto del concierto. Además confirmó que al final de la mañana 12 personas permanecían heridas internadas en diversos hospitales de la ciudad.Agregó que a la ciudad llegaron una gran cantidad de vehículos y que el dispositivo de seguridad preparado en el que se había trabajado más de cuatro meses se vio desbordado."Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue, lo lamento con el alma como intendente", explicó Galli que añadió que la investigación de la justicia determinará la responsabilidad de lo ocurrido en un centro y concierto privado.La fiscal Susana Alonso había denunciado el hecho horas antes."Da la sensación de que el lugar tenía una capacidad menor" a la cantidad de gente que se encontraba allí, explicó al canal Todo Noticias la fiscal Alonso, quien añadió que recién se están iniciando las investigaciones y que irán hasta el fondo en establecer responsabilidades.El recinto estaba habilitado para unas 200.000 personas, pero los medios argentinos hablan de que habría más de 300.000.Solari detuvo en un momento el concierto en la tercera canción al darse cuenta de que había una aglomeración de gente y problemas con algunas personas caídas en el suelo en las primeras filas. Este hecho se repitió en varias ocasiones durante la duración del concierto que se cree fue más breve por este motivo de lo que estaba planeado inicialmente.El gobierno local de Olavarría puso a disposición un número de teléfono para que los familiares puedan saber si sus seres queridos están en el hospital, ya que la señal telefónica estaba caída y las comunicaciones no funcionaban durante la noche y en la mañana. En las redes sociales circulaban listas -de entre quince y veinte personas- con los nombres de los que permanecen ingresados según los últimos partes médicos. Esta información no ha sido confirmada oficialmente.En redes sociales se estableció incluso un grupo de Facebook llamado "Recital del Indio-Dónde estás?" para que las personas que se encuentran bien puedan comunicarse con sus familiares que los están buscando. El grupo ya registraba más de 23.000 miembros.A principio de la mañana se registraban incidentes violentos debido a que muchos de los asistentes no podían regresar a sus ciudades al no haber suficiente servicios de buses."Hoy tenemos situación de terminal de mucha gente que perdió el micro o combi que le iba llevar a casa, la gente está muy nerviosa", apuntó el intendente que añadió que a la salida del concierto muchos se fueron con la mitad de los que habían traído lo que generó la situación del domingo. Galli afirmó que se estaban trasladando a la ciudad unos 20 autobuses del ejército y otras dependencias para resolver esta situación.Indio Solari, un destacado cantante argentino que sólo da conciertos de manera ocasional es seguido por miles de fans a lo largo del país. Considerado un representante de la contracultura en el rock argentino, cada uno de sus conciertos se convierte en masivo.El cantante se hizo conocido como líder del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Surgió a mitad de los 70 y es considerado uno de las más importantes de su generación.El cantante padece del mal de Parkinson, según declaró recientemente a los medios. En el pasado los conciertos de este grupo, que generaron un interés masivo y se llevan a cabo en grandes lugares, acabaron en ocasiones con incidentes trágicos.Era la primera vez que la pequeña ciudad de Olavarría, a unos 350 kilómetros al sur de Buenos Aires, registraba un evento de esta magnitud. El concierto tuvo lugar en un recinto a campo abierto llamado La Colmena. Agregar a favoritos estampida

argentina

concierto

el mundo