Dos perros se intoxicaron; aseguran que nadie los envenenó Redacción

Enrique Flores Mendoza, presidente municipal de Guadalupe dio a conocer esta situación, luego de presuntas versiones sobre supuestos envenenamientos a perros en el fraccionamiento Real de San Ramón.

“Dos perros fueron identificados con muerte a causa de intoxicación. Nosotros queremos dejarlo muy claro es que no hay un acto intencional”, expresó.

Por ello, argumentó que no pueden afirmar que haya una persona que se esté dedicando a asesinar a los perros.

Consideró que las dos muertes de caninos pudieron deberse a que comieron alimentos en mal estado, raticida o cualquier producto tóxico, por lo que descartó “una campaña de enveneamiento”.

Mencionó que quien es dueño de una mascota tiene la responsabilidad de salvaguardarla. Sin embargo, refirió que el ayuntamiento asume su responsabilidad y se intensificarán los rondines para ubicar a los perros callejeros.

Enrique Flores comentó que en este momento el ayuntamiento no tiene una perrera municipal, “pero tenemos un contrato con una empresa privada para dar el servicio”.



