Dos semanas de descontento por 'gasolinazo' en el país Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El aumento al precio de los combustibles ha ocasionado manifestaciones, bloqueos, así como saqueos en algunas tiendas



En Morelos, integrantes de la Organización Gustavo Salgado Delgado acudieron a protestar frente al Congreso de Morelos para rechazar el incremento al transporte público como parte de los efectos del incremento al precio de la gasolina; al no ser recibidos por los legisladores decidieron arrojar huevos a la fachada y oficinas de la Legislatura.



En Tlaxcala, un grupo de perredistas tomó las casetas de cobro de las autopistas Texmelucan Puebla-Tlaxcala y Arco Norte Puebla –Tlaxcala, esto para manifestar su rechazo al gasolinazo.



Petatlán, Guerrero también fue escenario de protestas de perredistas, pues éstos tomaron las dos gasolineras de este municipio para protestar en contra del incremento al precio de los combustibles.



Organizaciones civiles y estudiantes se siguen manifestando contra el alza de combustibles en el país



En Aguascalientes, a manera de protesta por el alza en el precio de los combustibles, ciudadanos realizaron pintas en automóviles.



En Puebla, un estudiante de la BUAP fue atropellado cuando participaba en una marcha contra el gasolinazo. Su estado de salud se reporta grave.



Al parecer sufrió una fractura de cráneo. La víctima fue identificada como Luis Bruno Hernández, alumno de la Facultad de Derecho.



En Baja California, Carlos Camacho fue identificado por las autoridades locales como el conductor de un vehículo que arrolló al menos a ocho policías federales el pasado domingo en Rosarito durante la manifestación que los ciudadanos hacían contra el gasolinazo.



A través de redes sociales, el empleado rechazó las imputaciones: Me apena que todos como ciudadanos estemos pasando por esta situación económica en el país y también por los policías que resultaron heridos cumpliendo con su deber, así como la disputa entre el pueblo y las medidas que se tomaron para intentar solucionar nuestra situación actual, reitero y dejo claro que yo no conducía el vehículo involucrado en los hechos."

En Nogales, Sonora, fuentes oficiales confirmaron a Excélsior que grupos de criminales aprovecharon la confusión de las protestas por el gasolinazo para incrementar el tráfico de droga y personas hacia Estados Unidos, así como dinero y armas hacia México.



Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) dio inicio a 72 carpetas de investigación relacionadas con los disturbios ocurridos en esta entidad a causa de las protestas en contra del alza al precio de la gasolina.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO- A 15 días de las primeras manifestaciones contra el gasolinazo, anunciado el 27 de dicembre pasado, las protestas en diferentes estados del país siguen.En Morelos, integrantes de la Organización Gustavo Salgado Delgado acudieron a protestar frente al Congreso de Morelos para rechazar el incremento al transporte público como parte de los efectos del incremento al precio de la gasolina; al no ser recibidos por los legisladores decidieron arrojar huevos a la fachada y oficinas de la Legislatura.En Tlaxcala, un grupo de perredistas tomó las casetas de cobro de las autopistas Texmelucan Puebla-Tlaxcala y Arco Norte Puebla –Tlaxcala, esto para manifestar su rechazo al gasolinazo.Petatlán, Guerrero también fue escenario de protestas de perredistas, pues éstos tomaron las dos gasolineras de este municipio para protestar en contra del incremento al precio de los combustibles.En Aguascalientes, a manera de protesta por el alza en el precio de los combustibles, ciudadanos realizaron pintas en automóviles.En Puebla, un estudiante de la BUAP fue atropellado cuando participaba en una marcha contra el gasolinazo. Su estado de salud se reporta grave.Al parecer sufrió una fractura de cráneo. La víctima fue identificada como Luis Bruno Hernández, alumno de la Facultad de Derecho.En Baja California, Carlos Camacho fue identificado por las autoridades locales como el conductor de un vehículo que arrolló al menos a ocho policías federales el pasado domingo en Rosarito durante la manifestación que los ciudadanos hacían contra el gasolinazo.En Nogales, Sonora, fuentes oficiales confirmaron a Excélsior que grupos de criminales aprovecharon la confusión de las protestas por el gasolinazo para incrementar el tráfico de droga y personas hacia Estados Unidos, así como dinero y armas hacia México.Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) dio inicio a 72 carpetas de investigación relacionadas con los disturbios ocurridos en esta entidad a causa de las protestas en contra del alza al precio de la gasolina. Agregar a favoritos gasolinazo 2017

méxico

protestas

manifestaciones