Dos tabasqueñas rentan sus vientres y las contagian de VIH

"Ahorita tenemos a una tabasqueña con Sida que el sector salud tiene que hacerse cargo de ella para proteger su vida, porque la abandonaron (...) en el otro caso, de la señora con Sida muere uno de los gemelos, vive el otro, pero ya también contagiado, y el sector salud, cuidando, porque las abandonan”, expresó. CIUDAD DE MÉXICO.- Tras señalar que el Gobierno de Tabasco no entregará las actas de nacimiento a los bebés que nacieron bajo la maternidad subrogada, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Estado, Juan José Peralta Fócil reveló que dos mujeres en la entidad que rentaron su vientre y un par de gemelos que nacieron bajo este método resultaron contagiados de VIH y fueron abandonados a su suerte.

En entrevista, el funcionario estatal acusó que en Tabasco existen mafias que se dedican a rentar vientres en otras partes del país y traen a las mujeres para que los bebés nazcan en este estado.



Asimismo, el funcionario estatal señaló que los “extranjeros que recurrieron a la técnica de vientres subrogados no son víctimas, llegaron a Tabasco a violar la ley”.



Ante estas consideraciones, dijo que el Registro Civil del Estado de Tabasco revaloró la petición realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y contestó la no procedencia de la entrega del acta de nacimiento. "Ya el Registro Civil puso la investigación en mano de la Fiscalía del estado. La Fiscalía va a realizar las investigaciones que en derecho proceda, y te lo digo aquí y dejo la constancia, caiga quien caiga dentro de la cadena que empieza notarios, despachos, agencias internacionales, clínicas, etcétera, caiga quien caiga, se va a poner orden en Tabasco”, indicó.

Asimismo, advirtió que esta ley puede ocasionar que alrededor de cien niños más estén a punto de nacer con contratos firmados fuera de la ley.



Con respecto al fallo que emitió un juzgado federal para otorgar actas de nacimiento a los bebés de vientres subrogados, el funcionario estatal dijo que han solicitado una aclaración debido a que el juez pide que se emita un acta de nacimiento temporal con la leyenda que ante cualquier autoridad que se presente este documento tiene que darse vista para explicar con qué fines se está usando; sin embargo, en la ley este tipo de “actas temporales” no existe.







