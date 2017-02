Dos zacatecanos y un hidrocálido En desconcierto Anahí Encina

Desde temprana hora los asistentes llegaron a la cafebrería para tener el mejor lugar y poder pasar un rato ameno en compañía de las grandes voces de estos cantautores.



En desconcierto fue una alianza entre los artistas zacatecanos, José Varela y Juan Acosta, además del hidrocálido, Eloy García; los tres buscan que el público disfrute de un espectáculo versátil pero sobre todo que la cultura de la música trova no se pierda.



El invitado de Aguascalientes comenzó la noche con unas finas tonadas y demostró el profesionalismo que ha adquirido durante 20 años como cantante.



Junto a sus colegas interpretó Quién fuera de Silvio Rodríguez, Prohibido de Paco Barrios El Mastuerzo, además de sus canciones Tantas formas y Bienvenido.



García se a presentado al lado de artistas de talla internacional como Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, entre otros, tiene una grabación de estudio llamada La rola va que contiene 11 covers y dos temas de su propia autoría, y el próximo mes de marzo comienzará con la preparación de su siguiente disco.



José Varela siempre interpreta piezas con la guía de los asistentes, tomando en cuenta lo que ellos quieren escuchar, sin embargo no perdió la oportunidad de tocar melodías de su propia autoría como Ojos de miel, que fue su primera canción, y Tuve la necesidad de buscarte, que se ha convertido en una de las favoritas de sus seguidores.



Varela tiene 10 años de trayectoria como guitarrista y como cantante, además a los 17 años inició a componer sus propias piezas y ha formado parte de diferentes agrupaciones, pero sin dejar de apostar por su propia música.



Actualmente está trabajando en su primera grabación de estudio, la cual podría llamarse Al sur, pero lo cierto es será una excelente muestra de su estilo, que él define como depresivo, ya que es un cantautor que habla siempre del amor y la falta del mismo.



Juan Acosta, quien tiene aproximadamente 17 años de trayectoria, participó como interprete y cantó piezas de Carlos Arellano, Fernando Delgadillo y Pedro Guerra.



El trabajo de los tres trovadores puede ser encontrado en sus diversas redes sociales, además de las próximas presentaciones que tendrán para apoyar el talento local.



