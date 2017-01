Duarte sabía que aplicaban agua por 'quimios' a niños con cáncer: Yunes Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: ( Excelsior )



“Era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada, nos parece un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños, se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias”, afirmó.



Este día, en entrevista radiofónica, precisó que las anomalías se iniciaron desde la gestión anterior a Duarte. Los señalamientos tuvieron eco en el Senado, donde Fernando Yunes Márquez, adelantó que se solicitará la comparecencia de los involucrados.



Yunes dio a conocer los resultados de un estudio realizado por Laboratorios Roche en 2010, donde se enmarcaban anomalías sobre la aplicación a niños con cáncer con medicamentos clonados.



El gobernador aseguró que Duarte hizo caso omiso del resultado e, incluso, mantuvo la compra de medicamento clonado o apócrifo a tres empresas propiedad de familiares del diputado Jorge Carvallo Delfín.



Explicó que Idalia Dávila González, responsable de la farmacia del Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, detectó que ‘Avastin’ no era un medicamento, que era todo menos quimioterapia.



Por lo que se pidió a laboratorios Roche, supuesto encargado de producir el medicamento, realizar un estudio que fue dado a conocer al gobierno de Veracruz el 26 de mayo del 2011, donde precisó que había una partícula extraña dentro de la ampolleta que venía en la caja de ‘Avastín’.



“Los resultados de la investigación nos permiten concluir que la muestra recibida no corresponde a un producto original Roche y no contiene principio activo".



Y agregó: “La respuesta de Roche se dio el 26 de mayo de 2011, cuando Duarte ya era gobernador… la respuesta se da en el mes de mayo de 2011 a la Contraloría del estado y no se hace absolutamente nada, por el contrario siguen adquiriendo estos medicamentos y los adquieren de una empresa que está avecindada en Xalapa que se llama Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V, una empresa de familiares del diputado federal Jorge Carvallo Delfín y no de los únicos distribuidores autorizados para comercializar este producto".



elpais@imagenzac.com.mx VERACRUZ.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, alista una demanda en contra del exmandatario Javier Duarte por la compra y aplicación de medicamentos falsos en niños con cáncer, que ayer dio a conocer.“Era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada, nos parece un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños, se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias”, afirmó.Este día, en entrevista radiofónica, precisó que las anomalías se iniciaron desde la gestión anterior a Duarte. Los señalamientos tuvieron eco en el Senado, donde Fernando Yunes Márquez, adelantó que se solicitará la comparecencia de los involucrados.Yunes dio a conocer los resultados de un estudio realizado por Laboratorios Roche en 2010, donde se enmarcaban anomalías sobre la aplicación a niños con cáncer con medicamentos clonados.El gobernador aseguró que Duarte hizo caso omiso del resultado e, incluso, mantuvo la compra de medicamento clonado o apócrifo a tres empresas propiedad de familiares del diputado Jorge Carvallo Delfín.Explicó que Idalia Dávila González, responsable de la farmacia del Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, detectó que ‘Avastin’ no era un medicamento, que era todo menos quimioterapia.Por lo que se pidió a laboratorios Roche, supuesto encargado de producir el medicamento, realizar un estudio que fue dado a conocer al gobierno de Veracruz el 26 de mayo del 2011, donde precisó que había una partícula extraña dentro de la ampolleta que venía en la caja de ‘Avastín’.“Los resultados de la investigación nos permiten concluir que la muestra recibida no corresponde a un producto original Roche y no contiene principio activo".Y agregó: “La respuesta de Roche se dio el 26 de mayo de 2011, cuando Duarte ya era gobernador… la respuesta se da en el mes de mayo de 2011 a la Contraloría del estado y no se hace absolutamente nada, por el contrario siguen adquiriendo estos medicamentos y los adquieren de una empresa que está avecindada en Xalapa que se llama Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V, una empresa de familiares del diputado federal Jorge Carvallo Delfín y no de los únicos distribuidores autorizados para comercializar este producto". Agregar a favoritos veracruz

javier duarte

miguel ángel yunes

quimioterapia