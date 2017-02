Duelo de alto impacto, Mineros visita a Dorados Yair Villalpando

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Franco Luis Torgnascioli Lagreca, se mostró contento por disputar todos los minutos hasta el momento con el equipo zacatecano en lo que va del torneo y aseguró que la escuadra de cantera y plata no bajará el ritmo cuando esta noche visite a Dorados de Sinaloa para su compromiso de la fecha 10 del Ascenso MX.



“Será un partido complicado, como todos es una división con equipos fuertes, yo creo que lo difícil del partido lo vamos a tener nosotros como lo tomemos, sin duda un rival directo, que pelea arriba, seguramente estará en liguilla, así que habrá que tomarlo con la mejor seriedad y con la intención de llevarnos los tres puntos”.



El guardameta uruguayo de 26 años puntualizó que el factor que ha llevado a Mineros a tener la mejor defensiva es la entrega de todo el equipo en cada uno de los juegos, “la verdad que deja contento cuando te convierten pocos goles, el trabajo del equipo entero: son once que defienden en el arco”, estableció el portero que apenas ha recibido 4 goles en el torneo.



En la cuestión personal Franco Torgnascioli señaló estar contento por mantenerse como titular en lo que va del torneo, “mantener el mayor número de partidos en cero, seguir por esa línea, seguir trabajando, es bueno tener arqueros como Carlos Velásquez y Antonny Monreal con los que uno aprende todos los días y la competencia es muy buena”.



Finalmente indicó que esperan un duelo de gran impacto esta noche en Culiacán, “yo creo que es un equipo fuerte (Dorados), lo ha demostrado es el último campeón”, indicó al tiempo de enfatizar que es un rival que ha ido en ascenso en los últimos juegos, “lo fundamental es taparle las bandas porque tiran centros rasos, si contrarrestamos esa parte nos saldrá un buen partido”.



Mineros llegará a este cotejo como equipo invicto y líder del torneo con 19 unidades mientras que los sinaloenses se ubican en el sexto peldaño con 15 unidades, pero con cuatro encuentros al hilo sin perder.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- El cancerbero de Mineros,, se mostró contento por disputar todos los minutos hasta el momento con el equipo zacatecano en lo que va del torneo y aseguró que la escuadra de cantera y plata no bajará el ritmo cuando esta noche visite a Dorados de Sinaloa para su compromiso de la fecha 10 del“Será un partido complicado, como todos es una división con equipos fuertes, yo creo que lo difícil del partido lo vamos a tener nosotros como lo tomemos, sin duda un rival directo, que pelea arriba, seguramente estará en liguilla, así que habrá que tomarlo con la mejor seriedad y con la intención de llevarnos los tres puntos”.El guardameta uruguayo de 26 años puntualizó que el factor que ha llevado a Mineros a tener la mejor defensiva es la entrega de todo el equipo en cada uno de los juegos, “la verdad que deja contento cuando te convierten pocos goles, el trabajo del equipo entero: son once que defienden en el arco”, estableció el portero que apenas ha recibido 4 goles en el torneo.En la cuestión personal Franco Torgnascioli señaló estar contento por mantenerse como titular en lo que va del torneo, “mantener el mayor número de partidos en cero, seguir por esa línea, seguir trabajando, es bueno tener arqueros como Carlos Velásquez y Antonny Monreal con los que uno aprende todos los días y la competencia es muy buena”.Finalmente indicó que esperan un duelo de gran impacto esta noche en Culiacán, “yo creo que es un equipo fuerte (Dorados), lo ha demostrado es el último campeón”, indicó al tiempo de enfatizar que es un rival que ha ido en ascenso en los últimos juegos, “lo fundamental es taparle las bandas porque tiran centros rasos, si contrarrestamos esa parte nos saldrá un buen partido”.Mineros llegará a este cotejo como equipo invicto y líder del torneo con 19 unidades mientras que los sinaloenses se ubican en el sexto peldaño con 15 unidades, pero con cuatro encuentros al hilo sin perder. Agregar a favoritos deportes

mineros de zacatecas

liga de ascenso

zacatecas

dorados de sinaloa