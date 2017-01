Dueño de Bills explica por qué despidió a Ryan AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP) Bills de Búfalo, Terry Pegula, manifestó su confianza en la capacidad del gerente general Doug Whaley para lograr una mejoría en el equipo, y habló el lunes de los motivos por los que el entrenador Rex Ryan fue destituido.



En una entrevista exclusiva con The Associated Press, Pegula se dijo decepcionado por cambiar de entrenador después de tan sólo dos años. Sin embargo, aseguró que no tuvo otra opción que despedir a Ryan después de que la defensa de los Bills dio pocas muestras de progreso durante la temporada.



"Ninguno de nosotros está contento con esta campaña", recalcó Pegula durante la entrevista telefónica con la AP.



Pegula habló un día después de que los Bills (7-9) concluyeron la temporada con una derrota por 30-10 en su visita a los Jets de Nueva York. Búfalo extendió así la sequía vigente más prolongada de un equipo sin clasificarse a los playoffs, con 17 años.



Asimismo, el dueño concedió la entrevista poco después de que Whaley ofreció una conferencia de prensa, en la que dijo no tener idea de que el empleo de Ryan estuviera en riesgo. El gerente general añadió que nadie lo había consultado sobre la destitución.



Pegula respaldó los comentarios de Whaley sobre el despido del 27 de diciembre. Ryan fue reemplazado de manera interina por Anthony Lynn.



De acuerdo con el propietario, él mismo tomó "una decisión ejecutiva" para despedir a Ryan durante su conferencia telefónica semanal con el entrenador y con Whaley.



Durante la conferencia, Ryan solicitó hablar en privado con el dueño, dijo Pegula. Afirmó que el entrenador le había hecho una pregunta directa sobre su futuro.



Y Pegula dijo que su única alternativa fue la franqueza.



"Me hizo la pregunta a quemarropa y, con base en las discusiones que tuvimos durante todo el año, consideré que lo mejor era decirle a Rex que íbamos en una dirección distinta", relató Pegula.



Ryan recomendó que Lynn tomara las riendas para el último encuentro de la temporada.



Aunque Pegula iba a esperar hasta después de la campaña para evaluar el trabajo de Ryan, consideró probable que hubiera tomado la misma decisión de destituirlo.



Pegula basó su decisión en sus propias observaciones, en comentarios del personal sobre el desarrollo de la temporada y en conversaciones que sostuvo con Ryan acerca de los problemas del equipo.



Whaley "tenía información con base en las charlas que tuvimos en el año acerca de los problemas", dijo Pegula. "Pero nunca tuvimos una conversación en la que él preguntara si íbamos a despedir o a mantener a nuestro entrenador. Yo me hice cargo de hablar con Rex".



Uno de los motivos que precipitaron la decisión fue la derrota del 4 de diciembre, por 38-24 en Oakland. Los Bills desperdiciaron entonces una ventaja de 24-9 en el tercer cuarto.



redaccion@imagenzac.com.mx ORCHARD PARK, NUEVA YORK/AP.- El dueño de los, Terry Pegula, manifestó su confianza en la capacidad del gerente general Doug Whaley para lograr una mejoría en el equipo, y habló el lunes de los motivos por los que el entrenador Rex Ryan fue destituido.En una entrevista exclusiva con The Associated Press, Pegula se dijo decepcionado por cambiar de entrenador después de tan sólo dos años. Sin embargo, aseguró que no tuvo otra opción que despedir a Ryan después de que la defensa de los Bills dio pocas muestras de progreso durante la temporada."Ninguno de nosotros está contento con esta campaña", recalcó Pegula durante la entrevista telefónica con la AP.Pegula habló un día después de que los Bills (7-9) concluyeron la temporada con una derrota por 30-10 en su visita a los Jets de Nueva York. Búfalo extendió así la sequía vigente más prolongada de un equipo sin clasificarse a los playoffs, con 17 años.Asimismo, el dueño concedió la entrevista poco después de que Whaley ofreció una conferencia de prensa, en la que dijo no tener idea de que el empleo de Ryan estuviera en riesgo. El gerente general añadió que nadie lo había consultado sobre la destitución.Pegula respaldó los comentarios de Whaley sobre el despido del 27 de diciembre. Ryan fue reemplazado de manera interina por Anthony Lynn.De acuerdo con el propietario, él mismo tomó "una decisión ejecutiva" para despedir a Ryan durante su conferencia telefónica semanal con el entrenador y con Whaley.Durante la conferencia, Ryan solicitó hablar en privado con el dueño, dijo Pegula. Afirmó que el entrenador le había hecho una pregunta directa sobre su futuro.Y Pegula dijo que su única alternativa fue la franqueza."Me hizo la pregunta a quemarropa y, con base en las discusiones que tuvimos durante todo el año, consideré que lo mejor era decirle a Rex que íbamos en una dirección distinta", relató Pegula.Ryan recomendó que Lynn tomara las riendas para el último encuentro de la temporada.Aunque Pegula iba a esperar hasta después de la campaña para evaluar el trabajo de Ryan, consideró probable que hubiera tomado la misma decisión de destituirlo.Pegula basó su decisión en sus propias observaciones, en comentarios del personal sobre el desarrollo de la temporada y en conversaciones que sostuvo con Ryan acerca de los problemas del equipo.Whaley "tenía información con base en las charlas que tuvimos en el año acerca de los problemas", dijo Pegula. "Pero nunca tuvimos una conversación en la que él preguntara si íbamos a despedir o a mantener a nuestro entrenador. Yo me hice cargo de hablar con Rex".Uno de los motivos que precipitaron la decisión fue la derrota del 4 de diciembre, por 38-24 en Oakland. Los Bills desperdiciaron entonces una ventaja de 24-9 en el tercer cuarto. Agregar a favoritos deportes

nfl

futbol americano

bills de buffalo