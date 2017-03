Duermo poco porque estoy preocupado, dice Jémez Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El técnico admite que han sido incapaces de ganar partidos y viven una situación inusual al fallar tanto frente a la portería rival. Foto Mexsport Duermo poco porque estoy preocupado, pero no preocupado porque vea que el equipo no es capaz, sino porque no es usual lo que nos pasa, generamos tanto y no podemos anotar. Sería un descerebrado si no estuviera preocupado”, dijo.

El español se trazó como primer objetivo dejar el penúltimo lugar de la clasificación general de la Liga MX, que ocupan al sólo cosechar seis puntos, uno más que León que ocupa la última plaza.



“El primer paso es dejar de ser penúltimos. Con nuestro mal comienzo, lo único que nos va a dejar, sólo es la victoria”, señaló.



Jémez aceptó que si no ganan no tiene sentido y admitió que “no hemos sido capaces de ganar partidos”. Aunque, confió en que llegarán las victorias "cuando nosotros arreglemos nuestros problemas en cuanto a finalización".



