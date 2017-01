Dulce Flores, presidenta de la AEEZ, se defiende de acusaciones Yair Villalpando

Dulce María Flores Torres, actual dirigente de la Asociación de Atletismo del Estado de Zacatecas (AAEZ), reviró en contra de los señalamientos realizados por Juan Carlos Romero Bernal, y señaló que dichas acusaciones se deben a que el atleta olímpico ha visto reducida su beca y enfatizó que si ha ocupado el cargo ya por tres periodos ha sido por el voto de los clubes.



"A raíz de la nueva dirigencia del deporte que ha tomado medidas para que reciban apoyos o becas los atletas que realmente estén dando resultados (...) él amenazó que haría todo este movimiento si yo no solicitaba que le aumentaran la beca o le quitara más cargos de trabajo, pero bueno la AEEZ solo propone en base a la ley un determinado número de atletas que cumplen con un determinados logros y representatividad para Zacatecas, él ha tenido logros importantes pero en los últimos años ya no".



Flores Torres también se defendió de las acusaciones del popular Garras con respecto a los malos manejos que realiza con la asociación, "él entiende por malos manejos que se apoye de manera equitativa a los atletas, que ha vista de él tengan menor calidad atlética, él lo ha dicho incluso faltándole el respeto a los demás atletas que son unos mediocres y que realmente la AAEZ debe de trabajar para darles apoyo a dos atletas, uno obviamente pues es él, entonces yo le comento que por ley no hay nada que me obligue a mi a darle más a él que a otros atletas que también se ganan su pase a eventos donde él también participa", enfatizó.



De igual forma explicó que en el tema económico el consejo de entrenadores es quien aprueba los montos que se puede gastar ella como dirigente, "el consejo que se forma por varios entrenadores son los que aprueban o desaprueban las solicitudes que yo les hago de egresos, uno de ellos es el pago de teléfono mensual, las comidas son las que tenemos con entrenadores no que Dulce Flores vaya e invite a su familia o amigos y que de ahí se pague".



No obstante invitó a Romero Bernal a unirse en bien del atletismo, "yo creo que siendo una figura en el atletismo por los logros que consiguió en el pasado más bien debería aprovechar para para unir, él sabe que la sanción más fuerte que se puede llevar en el atletismo es por tratar de desunirlo", subrayó al tiempo de señalar que esta podría ser una excusa para no dar resultados. "Yo creo que eso es a lo que va: que él quiere que se conforme una comisión, que lo expulsen del atletismo, pero es algo que no va a pasar, es algo que él está buscando de pretexto para no tener más representación por Zacatecas o malos resultados".



Con respecto al tema de las afiliaciones en las que El Garras no está de acuerdo en el tema la actual dirigente señaló que ella está dispuesta a pagársela, "si este año no puede pagar su afiliación yo se la pago, no la Asociación, yo Dulce Flores".



Finalmente puntualizó que si ella ha formado parte de la Asociación ya durante tres periodos es por que los clubes quieres y le han otorgado su voto, a pesar de que apenas y registra 250 afiliados, un bajo porcentaje en relación a la gente que practica el atletismo en Zacatecas.



"Que existan equipos que crean que yo soy la opción para el atletismo es valido, ha estado abierto, le digo, que inviten a la gente que esté igual de inconforme, formalícense y hagan su mesa para convencer a la gente de que ustedes son la opción, nadie está aquí aferrado", aseguró.



