Duplica Guadalupe su basura en tan solo dos años 

Gerardo Cordero Escamilla, subdirector de Servicios Públicos Municipales de Guadalupe, dijo que diariamente 30 camiones del departamento de limpia recolectan más de 170 toneladas de basura en el municipio.



Aseguró que, en dos años, registraron un aumento en la generación de residuos por encima del 100%, ya que, en 2014, se recogían alrededor de 80 toneladas todos los días y, en 2016, incrementó a más de 170.



“En 2014, eran aproximadamente 80 o 90 toneladas de basura, pero ahorita se recolectan más de 170 porque crece el número de población y, con ello, la necesidad de los servicios”, dijo.



Explicó que el incremento poblacional fue el principal factor para que se alzara la generación de basura, ya que Guadalupe es uno de los municipios que más creció en los últimos años y, en consecuencia, la demanda de servicios básicos también.



Escamilla dijo que la mayoría de los residuos son botellas y las colonias donde se presentan mayores problemas de recolección son La Comarca, Villas de Guadalupe, Tierra y Libertad y Gavilanes.



“Estas colonias son las que generan mayor basura, principalmente, de productos reciclables como botellas; pero, hasta ahora, Gavilanes sigue siendo donde tenemos mayor basura”, dijo.



Asimismo, el subdirector dijo que aumentaron los lotes baldíos que sirven como basurero clandestinos y se convirtieron en un problema de salud pública, ya que estos lugares albergan plagas y animales como ratas.



“Estos lugares son un foco de infección que representan un peligro para la ciudadanía, muchas veces son nidos de fauna nociva como las ratas y otras plagas”, dijo.



Señaló que el municipio cubre el 100% de la demanda del servicio y la ciudadanía debe apegarse a los horarios de recolección, ya que los camiones pasan tres días por semana por todas las colonias y no tienen excusas.



“La ciudadanía debe ser corresponsable, no porque nuestra basura la pongamos afuera de nuestra casa, ya es responsabilidad del gobierno”, dijo.



Añadió que las multas para las personas o empresas que sean sorprendidas tirando basura en lugares prohibidos van desde cuatro mil pesos hasta los 40 mil pesos, dependiendo la gravedad de la falta.



E﷯l servidor público﷯ dijo que, a partir de marzo, se pondrá en marcha una nueva estrategia de recolección en el municipio, donde se especificará la hora, los días y las sanciones por tirar basura en la vía pública.



