Duplica ISSSTE chequeos integrales de salud

La Directora de la CLIDDA, Dra. María Elena Hernández Espinosa, exhortó a los trabajadores del sector público de 25 años en adelante a gestionar su pase a esta Clínica a través de su sindicato o sus áreas de recursos humanos, para realizarse un chequeo médico integral de salud, porque como dice el lema de la campaña “Hasta los Superhéroes se Enferman”.



El paquete de servicios que ofrece la CLIDDA a sus derechohabientes es de los más completos y certeros del mercado (es la única Clínica certificada en todas sus actividades por el sistema ISO9001-2008 desde hace 15 años, y cuenta con el reconocimiento del Programa de Aseguramiento de la Calidad para Laboratorios, PACAL) incluye 11 estudios de laboratorio y gabinete, además de una historia clínica automatizada.



Entre los estudios que se les realizan a los pacientes destacan: biometría hemática, química sanguínea de 17 elementos, examen general de orina, pruebas inmunológicas para detección de VIH y Hepatitis B y C, Antígeno Prostático Específico, Teletorax, Espirometría (para evaluar daño pulmonar en fumadores), electrocardiograma, refractometría (evaluación de agudeza visual), tonometría (medición de presión intraocular), detección de helicobacther pylori (bacteria precursora de cáncer gástrico).



De acuerdo a la Dra. Hernández Espinosa los derechohabientes son recibidos con una plática de sensibilización a cerca de la importancia del autocuidado de la salud y la prevención mediante un chequeo médico anual, especialmente cuando las personas no presentan síntomas de enfermedad porque padecimientos como diabetes, hipertensión arterial, cáncer de próstata y VIH son asintomáticos en su etapa inicial y detectarlos a tiempo puede salvar la vida en algunos casos y en otros detener su progresión.



En una segunda cita los derechohabientes atendidos reciben una consulta médica en la que se les entregan los resultados de sus estudios, se les aclaran dudas, se les hacen recomendaciones y en caso de haberles detectado algún padecimiento que amerite atención inmediata, se les refiere al hospital correspondiente.



Los paquetes de chequeo médico que existen en el mercado se clasifican de acuerdo a su cobertura diagnóstica, el que realiza la CLIDDA es de cobertura amplia e integral y su costo promedio en el sector privado es de aproximadamente 20 mil pesos, por lo que resulta una gran oportunidad para los varones derechohabientes acudir a la Clínica en esta campaña de Febrero, Mes de la Salud del Hombre.



Hernández Espinosa recordó a jubilados, pensionados y trabajadores mayores de 25 años, que la CLIDDA dedica todos los jueves del año a realizar chequeos médicos exclusivos para la población masculina, por lo que aun cuando concluya la campaña podrán gestionar su chequeo integral en el transcurso del ciclo anual.



Por último, recordó a los derechohabientes que “Hasta los Superhéroes se enferman” y los exhortó a dejar de lado prejuicios y hacerse responsables de su salud acudiendo una vez al año a su chequeo médico, “porque si ellos están bien sus familias también”.





