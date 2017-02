Paran labores los profesores de la preparatoria 4 Noé Marín

Este jueves, maestros inconformes de esta preparatoria tomaron las instalaciones para exigir que se respete el contrato colectivo y haya claridad en el proceso de basificación.



Rosalinda Robles, vocera de los inconformes, dijo que los maestros tienen problemas con la carga de trabajo del reciente periodo escolar, debido a que no hay seriedad por parte de la administración universitaria.



“Hoy estamos dando clase con un grupo, pero mañana nos pueden cambiar a otro con diferente horario”, dijo.



Reprochó que, después de un mes de comenzar las clases, Rectoría aún no les entrega la carga de trabajo correspondiente y hay materias que tienen hasta tres maestros designados, sin embargo, ninguno tiene un grupo definido.



Explicó que, antes de tomar las instalaciones, el 3 de febrero entregaron un pliego petitorio a Antonio Guzmán, rector de la UAZ, donde expusieron las inconformidades de los maestros. Dijo que, aunque recibieron una respuesta del rector, hay puntos que no son claros y deberán ser precisados ante el Comité de Huelga del SPAUAZ.





huelga

paro

uaz