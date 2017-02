Eco-lógico y Punto final Pablo Torres Corpus

De todos ellos extraigo en orden ascendente lo más significativos. Para muchas personas, disentir con sus ideas u ocurrencias significa vivir en el error, encarnar el mal; y en su porción de realidad asumen con soberbia que pensar distinto a ellos sólo puede explicarse si hay soborno de por medio.



Para algunos zacatecanos ser de "izquierda" significa estar en contra de todo lo que haga o proponga el gobierno, así sean las causas que históricamente dieron origen a sus protestas.



Existe una extendida y errónea creencia de que el impuesto ecológico se cobrará a todos los que radicamos en Zacatecas y por todo, desde sacar la basura hasta hacer carnes asadas pasando por usar el auto o transporte público.



Un argumento reiterativo contra el impuesto ecológico, especialmente en los rubros que tocan a las mineras consiste en que el impuesto sólo servirá para recaudar dinero. En efecto por y para eso son los impuestos, ese es su fin.



Otra manifestación recurrente es que el impuesto no revertirá la contaminación o la evitará, así es, pero sin el impuesto tampoco se revertirá o evitará, se contaminará igual pero si pagar por eso.



Para descalificar el gravamen se señala que lo recaudado servirá para corregir un déficit en las finanzas públicas estatales, en efecto y por ejemplo, sólo para poder cubrir las prestaciones magisteriales se requieren más de mil millones.



En sentido más amplio, algunos se refiere que el impuesto ecológico es sólo un asunto de dinero, pues si, incluso visto desde esta óptica es un asunto de dinero, que en mi caso prefiero ver en aguinaldos de maestros zacatecanos que incrementando la ganancia neta de empresas que explotan recursos no renovables.



Finalmente mucho se señaló que las mineras ya pagan muchos impuestos; en proporción a lo que obtienen del subsuelo no, y si tributan casi nada es en Zacatecas ya que el domicilio fiscal de la mayoría de las mineras está fuera de nuestra entidad.



Punto Final

Si la tributación final de las mineras radicara en Zacatecas sería muy distinto.



torrescorpus@hotmail.com La semana pasada dediqué este espacio a manifestar mi opinión personalísima sobre el impuesto ecológico que promueve el gobierno de Zacatecas, para mi fortuna dicho artículo propició comentarios en abundancia y de todo tipo, desde la descalificación grosera y simplista, hasta los argumentos (contrarios) pero sólidos y respetuosos.

