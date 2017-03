Economía de EU creció 1,9% en el cuarto trimestre AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El aumento en el producto interno bruto, la medida más representativa de la situación económica de un país, es un abrupta disminución respecto del 3,5% logrado en el tercer período, informó el martes el Departamento de Comercio.



El crecimiento del cuarto trimestre fue el mismo que el calculado hace un mes, aunque algunos de los renglones mostraron una leve variación. El gobierno halló que el gasto consumidor creció a un ritmo más robusto pero las compras realizadas por gobiernos y empresas locales disminuyeron.



Para todo el 2016 el crecimiento total fue de apenas 1,6%, la menor cifra en cinco años. Desde que terminó la recesión en el 2009, el crecimiento anual ha sido de un promedio de 2,1%, la peor cifra para un período de recuperación desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.



El presidente Donald Trump prometió durante la campaña que bajo su gobierno el crecimiento económico será de 4% o más. Aseguró que su plan de menos impuestos, relajación de las normas y más gastos en áreas como defensa e infraestructura llevarían a la economía a gozar de tasas de crecimiento que no se han visto en décadas.



Sin embargo, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin ha ofrecido una cifra menor. En su opinión, el plan económico de Trump lograría una tasa de crecimiento de 3% o más y que las mejoras no quedarían evidentes sino hasta después del 2018.



Pero incluso un crecimiento de 3% es considerado por muchos economistas como excesivamente optimista, en vista de factores endémicos como la avanzada edad de la mano productiva y los escasos avances en la productividad.



Actualmente muchos economistas están vaticinando para este año un crecimiento de entre 2% y 2,5%. Algunos dicen que podría ser de 3% en la segunda mitad del año si ciertas partes del programa económico de Trump, como un recorte a los impuestos de la clase media, son aprobadas por Congreso.





redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON/AP.- La economía estadounidense creció en apenas 1,9% en el cuarto trimestre del año pasado, sin variación con respecto al estimado inicial aunque el gasto consumidor fue mejor de lo que se pensaba.El aumento en el producto interno bruto, la medida más representativa de la situación económica de un país, es un abrupta disminución respecto del 3,5% logrado en el tercer período, informó el martes el Departamento de Comercio.El crecimiento del cuarto trimestre fue el mismo que el calculado hace un mes, aunque algunos de los renglones mostraron una leve variación. El gobierno halló que el gasto consumidor creció a un ritmo más robusto pero las compras realizadas por gobiernos y empresas locales disminuyeron.Para todo el 2016 el crecimiento total fue de apenas 1,6%, la menor cifra en cinco años. Desde que terminó la recesión en el 2009, el crecimiento anual ha sido de un promedio de 2,1%, la peor cifra para un período de recuperación desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.El presidente Donald Trump prometió durante la campaña que bajo su gobierno el crecimiento económico será de 4% o más. Aseguró que su plan de menos impuestos, relajación de las normas y más gastos en áreas como defensa e infraestructura llevarían a la economía a gozar de tasas de crecimiento que no se han visto en décadas.Sin embargo, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin ha ofrecido una cifra menor. En su opinión, el plan económico de Trump lograría una tasa de crecimiento de 3% o más y que las mejoras no quedarían evidentes sino hasta después del 2018.Pero incluso un crecimiento de 3% es considerado por muchos economistas como excesivamente optimista, en vista de factores endémicos como la avanzada edad de la mano productiva y los escasos avances en la productividad.Actualmente muchos economistas están vaticinando para este año un crecimiento de entre 2% y 2,5%. Algunos dicen que podría ser de 3% en la segunda mitad del año si ciertas partes del programa económico de Trump, como un recorte a los impuestos de la clase media, son aprobadas por Congreso. Agregar a favoritos eu

crecimiento económico

economía

pib