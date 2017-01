Economía mexicana creció 2.2 por ciento en 2016: Meade Excélsior

En 2016 la moneda se debilitó 20 por ciento.



Durante su participación en el Seminario de Perspectivas Económicas 2017 "Retos y oportunidades ante un entorno internacional complicado", el funcionario dijo que, si bien este crecimiento no es el deseado, en el contexto en el que se obtiene, resulta favorable.



La volatilidad mundial y los temores de que el nuevo Gobierno de Estados Unidos pueda tomar medidas adversas para México, su socio y vecino del sur, llevaron al peso a mínimos históricos esta semana para acumular una depreciación frente al dólar de casi cinco por ciento en lo que va del año. Hoy el tipo de cambio refleja un escenario muy pesimista respecto a la capacidad que tendremos para atraer inversión", dijo el funcionario en un seminario.

Con información de Notimex y Reuters



