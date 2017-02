Ecuador: candidatos realizan últimas acciones de campaña AP

Tras 45 días de campaña en que los postulantes recorrieron todo el país, tienen previsto cumplir en las últimas horas del jueves demostraciones para atraer a votantes indecisos para los comicios del domingo.



El candidato oficialista y con más intención de voto, Lenin Moreno, dijo en la última concentración masiva al sur de la capital que "ahora nos corresponde construir un futuro más luminoso, mejor, porque eso es lo deseable".



Por su parte, el exbanquero de derecha Guillermo Lasso, que se ubica en segunda posición, aseveró que la primera certeza es que habrá segunda vuelta y agregó: "la duda es quien estará en primer lugar".



La candidata de derecha, Cynthia Viteri, tercera en las encuestas, presidió una caravana de vehículos, mientras que el socialdemócrata Paco Moncayo, exalcalde de Quito, recorría barriadas pobres de la capital. Los cuatro postulantes restantes se movilizaron mediante caminatas, caravanas motorizadas y concentraciones que trataban de atraer los últimos votos.



De los ocho candidatos saldrá el sucesor del presidente Rafael Correa, que estuvo en el poder por más de diez años y tras sucesivas reelecciones entregará el poder el 24 de mayo.



Para que un candidato gane en primera ronda debe tener 50% más un voto, o 40% de los sufragios más diez puntos de diferencia con su más próximo contendor. En caso de no producirse esos resultados habrá una segunda vuelta el 2 de abril entre los dos más votados.



En las elecciones del 19 de febrero, unos 12,8 millones de votantes están habilitados para sufragar y deberán escoger presidente, vicepresidente y 137 asambleístas, además de pronunciarse en una consulta popular sobre si permiten o no a los funcionarios públicos tener intereses en paraísos fiscales.



