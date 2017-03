Ecuador: denuncian desplazamiento indígenas por minera china AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



La dirigente quechua Elvia Dagua afirmó el jueves en rueda de prensa que "los militares, los policías están invadiendo el territorio del pueblo shuar, han destruido viviendas, entonces los shuaras han huido a la selva para esconderse". Agregó que suman más de 500 personas que se han internado en la selva.



A fines de 2015 la empresa minera china Ecsa llegó a esa zona para explotar cobre en medio de la Amazonia, 325 kilómetros al sur de la capital, en medio de fricciones con comunidades que sentían vulnerados sus territorios ancestrales.



Ocho meses después los indígenas atacaron el campamento minero, acción que volvió a repetirse a fines de año con un saldo de un policía muerto y seis heridos.



El abogado de los shuar, Mario Melo, aseveró que los desplazados "están viviendo en condiciones sumamente graves, vulnerados sus derechos... todo esto se origina por una concesión minera entregada a Ecsa".



Una portavoz de la compañía china que prefirió no ser nombrada indicó a The Associated Press que la empresa no estaba al tanto de lo ocurrido y que por ello no podía hacer comentarios al respecto.



El gobierno, que aduce que tiene derecho a explotar los recursos naturales para el bienestar de todos los ecuatorianos, envió un amplio contingente militar y policial para garantizar la actividad minera.



En diferentes puntos de Ecuador indígenas de varias etnias protagonizan protestas para rechazar o impedir esa actividad a gran escala que impulsa el gobierno del presidente Rafael Correa. En el país no hay minas a cielo abierto de grandes dimensiones pero sí hay abundantes reservas de oro, plata y cobre.



La situación también derivó en procesos judiciales en los que están siendo investigados al menos unos 80 indígenas shuar, destacó Melo.



Dagua hizo la denuncia en el marco de un encuentro de indígenas que habitan en la Amazonia de nueve países y que afrontan problemas similares sobre iniciativas del Estado para explotar recursos en territorios ancestrales.



El indígena de la Amazonia venezolana Gregori Mirabal destacó que "los gobiernos de la cuenca amazónica, de izquierda o de derecha, están siendo gobernados por las transnacionales mineras con sede en Europa, Estados Unidos, Rusia, China. Quienes verdaderamente gobiernan en nuestros países son las grandes transnacionales que están destruyendo la Amazonia y la cuenca amazónica".



redaccion@imagenzac.com.mx QUITO, Ecuador (AP) — Alrededor de 100 familias indígenas denunciaron haber sido desplazadas de sus territorios ancestrales por militares y policías ecuatorianos para garantizar los trabajos de una empresa minera china.La dirigente quechua Elvia Dagua afirmó el jueves en rueda de prensa que "los militares, los policías están invadiendo el territorio del pueblo shuar, han destruido viviendas, entonces los shuaras han huido a la selva para esconderse". Agregó que suman más de 500 personas que se han internado en la selva.A fines de 2015 la empresa minera china Ecsa llegó a esa zona para explotar cobre en medio de la Amazonia, 325 kilómetros al sur de la capital, en medio de fricciones con comunidades que sentían vulnerados sus territorios ancestrales.Ocho meses después los indígenas atacaron el campamento minero, acción que volvió a repetirse a fines de año con un saldo de un policía muerto y seis heridos.El abogado de los shuar, Mario Melo, aseveró que los desplazados "están viviendo en condiciones sumamente graves, vulnerados sus derechos... todo esto se origina por una concesión minera entregada a Ecsa".Una portavoz de la compañía china que prefirió no ser nombrada indicó a The Associated Press que la empresa no estaba al tanto de lo ocurrido y que por ello no podía hacer comentarios al respecto.El gobierno, que aduce que tiene derecho a explotar los recursos naturales para el bienestar de todos los ecuatorianos, envió un amplio contingente militar y policial para garantizar la actividad minera.En diferentes puntos de Ecuador indígenas de varias etnias protagonizan protestas para rechazar o impedir esa actividad a gran escala que impulsa el gobierno del presidente Rafael Correa. En el país no hay minas a cielo abierto de grandes dimensiones pero sí hay abundantes reservas de oro, plata y cobre.La situación también derivó en procesos judiciales en los que están siendo investigados al menos unos 80 indígenas shuar, destacó Melo.Dagua hizo la denuncia en el marco de un encuentro de indígenas que habitan en la Amazonia de nueve países y que afrontan problemas similares sobre iniciativas del Estado para explotar recursos en territorios ancestrales.El indígena de la Amazonia venezolana Gregori Mirabal destacó que "los gobiernos de la cuenca amazónica, de izquierda o de derecha, están siendo gobernados por las transnacionales mineras con sede en Europa, Estados Unidos, Rusia, China. Quienes verdaderamente gobiernan en nuestros países son las grandes transnacionales que están destruyendo la Amazonia y la cuenca amazónica". Agregar a favoritos ecuador

indígenas

minera

china