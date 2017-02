Ecuatorianos en período de reflexión para elegir presidente AP

De acuerdo con las leyes vigentes todo tipo de actividad proselitista terminó la medianoche del jueves y desde entonces rige un período de silencio electoral, que incluso fue acatado por Correa que no hará su tradicional cadena de radio y televisión de los sábados.



Un total de 12,8 millones de votantes están habilitados para elegir el domingo entre la continuidad o el cambio de modelo económico y político.



Eso encarnan los candidatos Lenin Moreno, del oficialista partido Alianza País, y el ex banquero de derecha Guillermo Lasso, quienes encabezan las encuestas sobre intención de voto.



En tercer lugar se ubica la ex asambleísta de derecha Cynthia Viteri seguida del ex alcalde de Quito Paco Moncayo y otros cuatro postulantes que van rezagados en las preferencias electorales.



La noche del jueves y con grandes concentraciones de simpatizantes, caravanas y caminatas los ocho candidatos despidieron los 45 días de campaña reiterando las propuestas para solucionar los problemas que afectan al país como la falta de empleo y la iliquidez fiscal.



La veda también implica la vigencia de la ley seca que impide el consumo de alcohol hasta el mediodía del lunes.



Para que un candidato gane en primera ronda debe obtener más de 50% de los sufragios o 40% más una ventaja de al menos 10 puntos sobre su inmediato seguidor. En caso de no darse esos resultados está prevista una segunda vuelta el 2 de abril entre los dos más votados.



Según los últimos sondeos Moreno lleva la delantera con un apoyo de entre 28% y 35%, seguido de Lasso con un 22% en promedio, Viteri con 12% y Moncayo con 8%. Los otros cuatro candidatos tienen menos de 3% de apoyo.



elecciones presidenciales

2017

reflexión