Edgar Allan Poe, a 208 años de su natalicio

Renovó la novela gótica y es recordado por sus cuentos de terror. Considerado como el inventor del relato detectivesco, se caracterizó por mantener un estilo de modus vivendi, cuestión que trajo consecuencias lamentables.



Su carrera literaria inició con el poemario Tamerlane and other poems posteriormente, dirigió su talento a la prosa por motivos económicos, y comenzó a redactar relatos y críticas para algunos periódicos de la época, por lo que rápidamente hizo notar su elegante manera de usar las letras.



Poe y su obra marcaron profundamente la literatura, pues fue inspiración de algunos autores importantes como Charles Baudelaire, Franz Kafka, H. P. Lovecraft, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Rubén Darío, entre otros.



Algunos de sus títulos más destacados son El cuervo, El corazón delator, La caída de la casa usher, El gato negro, La máscara de la muerte roja y Berenice, por mencionar algunos.



Murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Estados Unidos, a los 40 años de edad.



Se desconoce la causa exacta de su deceso, pero se le atribuye al alcohol, a una congestión cerebral, al cólera y varias más.



