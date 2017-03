Edificarán más de 3 mil viviendas Redacción

ZACATECAS.- Para dotar de vivienda digna a toda la población zacatecana, el Gobierno del Estado encabezó la firma del convenio de Autoconstrucción de Vivienda con el que serán beneficiadas 3 mil 185 familias.Dicho acuerdo fue signado por autoridades municipales y entidades ejecutoras, a las cuales la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) les entrega créditos que acompañan al subsidio federal y al ahorro previo del trabajadorIsmael Solís Mares, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, rescató que "de acuerdo a la demanda por municipios se estima que existe al día de hoy un rezago de 71 mil viviendas en Zacatecas", dijo, y señaló que la problemática se presenta sobre todo en manchas urbanas grande como Guadalupe.En este programa, durante el ejercicio fiscal 2017, se invertirán 580 millones 552 mil 245 pesos, cifra que contempla la entrega de subsidios y el valor catastral aproximado de los lotes.Los criterios de eligibilidad contemplan: no tener casa, contar con un terreno con servicios, disponibilidad para construirlo, no entrar en buró de crédito, no haber sido sujeto de un subsidio anterior y la aportación económica.Dicha aportación será de 55 mil 726 pesos; se entregarán en la primera etapa 25 mil 726 pesos y después 33 mil pesos para la mano de obra; además, ocho mil pesos de materiales pétreos como piedra arena y grava. La cobertura incluye a los 58 municipios.

