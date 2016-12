EEUU bloquea acceso a zonas usadas por diplomáticos rusos AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Mientras el gobierno de Obama toma represalias por una presunta intromisión cibernética en la elección por la presidencia de Estados Unidos, a los rusos se les negó el acceso a los recintos a partir del viernes al mediodía. Obama anunció esa medida recientemente en Washington como parte de sanciones en que destaca la expulsión de 35 diplomáticos rusos.



El retiro de 45 acres en Maryland cuenta con una mansión de ladrillo junto al río Corsica en la bucólica región este del estado. Los reportes señalan que fue adquirido por la ex Unión Soviética en 1972 y que históricamente fue un refugio recreativo para los diplomáticos que buscaban un respiro de la actividad diplomática en el cercano Washington DC.



Funcionarios de la Casa Blanca sostuvieron esta semana que los recintos fueron usados para actividades de espionaje.



El jueves, personas que se identificaron a sí mismos como empleados del Departamento de Estado norteamericano pidieron a los reporteros que se alejaran cuando se acercaron a la propiedad en Maryland.



Alison Davis, quien vive cerca, dijo que los rusos han estado usando ese complejo desde hace años.



"Coexistimos pacíficamente con estas personas. Prácticamente es su casa de campo de verano, pero vemos las matrículas diplomáticas pasar por aquí todo el tiempo, muy amablemente", declaró. "Los vemos paseando en bicicletas, y saludan".



Aun así, aseguró, los residentes locales "realmente no tienen ninguna interacción con ellos. De cierta manera se dedican a lo suyo".



Agregó que el complejo cuenta con una playa privada y es conocido por ser usado para regatas durante el fin de semana alargado por el feriado del Día del Trabajo.



redaccion@imagenzac.com.mx CENTREVILLE, Maryland, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente Barack Obama bloqueaba el viernes el acceso a dos propiedades usadas por diplomáticos rusos, argumentando que en ellas se realizaban actividades de espionaje. En ellas —un retiro en Nueva York y un elegante recinto ribereño en Maryland_, los diplomáticos jugaban tenis, navegaban y escapaban del ajetreo político.Mientras el gobierno de Obama toma represalias por una presunta intromisión cibernética en la elección por la presidencia de Estados Unidos, a los rusos se les negó el acceso a los recintos a partir del viernes al mediodía. Obama anunció esa medida recientemente en Washington como parte de sanciones en que destaca la expulsión de 35 diplomáticos rusos.El retiro de 45 acres en Maryland cuenta con una mansión de ladrillo junto al río Corsica en la bucólica región este del estado. Los reportes señalan que fue adquirido por la ex Unión Soviética en 1972 y que históricamente fue un refugio recreativo para los diplomáticos que buscaban un respiro de la actividad diplomática en el cercano Washington DC.Funcionarios de la Casa Blanca sostuvieron esta semana que los recintos fueron usados para actividades de espionaje.El jueves, personas que se identificaron a sí mismos como empleados del Departamento de Estado norteamericano pidieron a los reporteros que se alejaran cuando se acercaron a la propiedad en Maryland.Alison Davis, quien vive cerca, dijo que los rusos han estado usando ese complejo desde hace años."Coexistimos pacíficamente con estas personas. Prácticamente es su casa de campo de verano, pero vemos las matrículas diplomáticas pasar por aquí todo el tiempo, muy amablemente", declaró. "Los vemos paseando en bicicletas, y saludan".Aun así, aseguró, los residentes locales "realmente no tienen ninguna interacción con ellos. De cierta manera se dedican a lo suyo".Agregó que el complejo cuenta con una playa privada y es conocido por ser usado para regatas durante el fin de semana alargado por el feriado del Día del Trabajo. Agregar a favoritos estados unidos

rusia

bloqueos

hackeo

barack obama

vladímir putin