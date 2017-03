EEUU notificará este mes intención renegociar TCLAN AP

Ross indicó en una conferencia de prensa que ofreció junto a su homólogo mexicano Idelfonso Guajardo que su despacho ya inició conversaciones con ambas cámaras del Congreso, pero dijo no disponer de una fecha específica.



Estados Unidos podrá comenzar a negociar el tratado con Canadá y México una vez que hayan transcurrido 90 días desde que el Ejecutivo notifique al Congreso.



Guajardo dijo que su gobierno inició consultas con el sector privado y el Congreso en febrero y que estará listo en mayo para comenzar a negociar una vez que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá hayan cumplido sus respectivos requisitos internos.



El presidente Donald Trump ha subrayado la necesidad de renegociar el tratado alegando que perjudica los intereses de la economía estadounidense.



Guajardo dijo que tras sus conversaciones con Canadá ambos países prefieren abordar las negociaciones en un marco trilateral.



Ross señaló que aún no se ha decidido si tendrán lugar dos negociaciones bilaterales simultáneas o una trilateral y subrayó que "más nos preocupa la sustancia".



Por otra parte, ambos funcionarios anunciaron de manera conjunta un renovado interés para resolver las disputas relacionadas con las exportaciones de azúcar mexicano.



El Departamento de Comercio inició en abril de 2014 una investigación sobre las exportaciones mexicanas de azúcar, la cual suspendió en diciembre de ese año a cambio de que México limitara sus exportaciones e impusiera un precio mínimo al azúcar enviado a Estados Unidos.



En febrero de 2016 Washington inició una revisión administrativa.



Ross anunció que la fecha límite del 4 de abril para que su despacho concluya esa revisión fue pospuesta hasta el 1 de mayo.



"La extensión dará más tiempo para que Estados Unidos y México acuerden una solución en los temas serios que hemos identificado en los acuerdos actuales", dijo, sin dar más detalles.



