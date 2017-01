Ejercerá gobierno empréstito en febrero Redacción

El monto del préstamo es de 7 mil 300 millones de pesos y servirá para reestructurar la actual deuda de la entidad, misma que se encuentra distribuida entre varias instituciones bancarias y se pretende unificar en un solo préstamo.



El gobernador agregó que aún no se sabe con que institución se contratará el crédito y que continúan analizando la mejor opción, con la idea de tener las mejores condiciones posibles.



“Hace seis años me tocó reestructurar la deuda que encontró el gobierno anterior y traté de hacerlo en las mejores condiciones, con tres o cuatro instituciones financieras, con tasas muy claras para la ciudadanía y condiciones muy claras y obviamente así lo haré”.



Una de las metas planteadas por la actual administración es la de poder reducir el monto de la deuda y la meta es poder bajarla a la mitad al final de los cinco años de gobierno.



El mandatario agregó que buscará sumar dentro del crédito un préstamo de la pasada administración, mismo que asciende a 549 millones con el Banco Interacciones, adeudo que no fue registrado ante la Secretaría de Hacienda.



