Ejercerá Guadalupe un presupuesto de $604 millones en 2017

Compartir: Liga Compartir: El municipio de Guadalupe dispondrá de 604 millones 825 mil 787.24 pesos en los diversos rubros. (Cortesía) aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del municipio correspondiente al ejercicio fiscal 2017.



De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda, el municipio de Guadalupe dispondrá de 604 millones 825 mil 787.24 pesos en los diversos rubros que integran el Programa Operativo Anual 2017.



El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza destacó que este presupuesto permitirá atender las principales demandas de los guadalupenses, en atención al Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 recientemente aprobado por el cabildo y el cual reúne las propuestas realizadas por los ciudadanos en los tres foros regionales de participación ciudadana que se efectuaron a finales del 2016.



Además, el presidente municipal agradeció a los regidores por el respaldo y la altura de miras para la aprobación de este presupuesto, pues de esta manera contribuyen a que Guadalupe funcione mejor con acciones en beneficio de la ciudadanía.



Condonan pago a afectados por obras

Asimismo, en atención a la solicitud de los comerciantes formales de la calle 1910 para condonarles el pago del padrón, el cabildo aprobó por unanimidad condonarles la proporción correspondiente a los meses que duren las obras de pavimentación en dicha vialidad derivado del Programa Integral de Pavimentación, Bacheo y Reencarpetamiento que comenzó el pasado 12 de enero.



No habrá aumento a cobro por plaza a comerciantes

De igual manera, debido a la situación económica que priva no solo en el municipio, sino en el estado y el país, el pleno aprobó por unanimidad no incrementar el cobro por derecho de plaza a los comerciantes informales de Guadalupe.



Además de mostrar su respaldo a la iniciativa para que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se establezca la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.



