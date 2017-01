Ejército: Lealtad y valor Arturo Jairo García

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Nuestros especialistas deben considerar el delicado contexto de inconformidad existente en México, y aconsejar actuar con cautela, bajo una estrategia que incluya pasar de la indignación colectiva a la cordura social.



El economista Chávez Presa, nos convoca a explicar con todo detalle lo que “está sucediendo al precio del petróleo, a Pemex, al tipo de cambio de peso/ dólar y a las finanzas públicas. Y solicitar a nuestros líderes políticos, en primer término escuchar a los diversos sectores, para generar propuestas que permitan retornar la tranquilidad de nuestro país”.



No debemos olvidar en éste contexto que las fuerzas armadas, han permanecido apoyando con lealtad y valor la seguridad interna y la soberanía del país.



Durante nuestras Opiniones del pasado año, tuvimos oportunidad de destacar dentro del Senado de la República, el reconocimiento y gratitud al Ejército Mexicano, por su valor, lealtad y vocación de servicio, velando por la soberanía y seguridad de la nación.



El Secretario de la Defensa Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, quien durante el pasado año, expresó en el Campo Militar No. 1, ante el Presidente Peña Nieto y los integrantes de las fuerzas armadas, lo siguiente: “Nuestra conducta, debe ser intachable no sólo porque así nos lo ha instruido nuestro Comandante Supremo, el ciudadano Presidente, sino porque ésta es una obligación ética y moral, que debemos cumplir a cabalidad, dispuestos y convencidos de que ese es el camino correcto”.



El Presidente Peña Nieto, en el “Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016”, hizo amplio reconocimiento a soldados y marinos, que están atentos para cumplir con la misión de preservar la seguridad interior y cuidar la soberanía de la patria.



En Zacatecas coincidimos con el pronunciamiento reciente de la necesidad de un marco legal adecuado de las fuerzas armadas y sus actividades en las diversas entidades, para lo cual el Congreso de la Unión ha convocando a un periodo extraordinario, durante el presente mes de enero del 2017.



En base a lo anterior, ante el ambiente de incertidumbre económica y social, apoyamos la necesidad de legislar, para actualizar y modernizar la actuación, preparación y profesionalismo, de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. Y con ello, deslindar las obligaciones y responsabilidad de nuestras fuerzas armadas en esta materia.





zacatecas_jairover@yahoo.com.mx Partiendo que se ha establecido como prioridad al inicio del 2017, mantener la estabilidad macro económica del país, para continuar con la aplicación de las reformas estructurales del gobierno federal.Nuestros especialistas deben considerar el delicado contexto de inconformidad existente en México, y aconsejar actuar con cautela, bajo una estrategia que incluya pasar de la indignación colectiva a la cordura social.El economista Chávez Presa, nos convoca a explicar con todo detalle lo que “está sucediendo al precio del petróleo, a Pemex, al tipo de cambio de peso/ dólar y a las finanzas públicas. Y solicitar a nuestros líderes políticos, en primer término escuchar a los diversos sectores, para generar propuestas que permitan retornar la tranquilidad de nuestro país”.No debemos olvidar en éste contexto que las fuerzas armadas, han permanecido apoyando con lealtad y valor la seguridad interna y la soberanía del país.“Nuestra conducta, debe ser intachable no sólo porque así nos lo ha instruido nuestro Comandante Supremo, el ciudadano Presidente, sino porque ésta es una obligación ética y moral, que debemos cumplir a cabalidad, dispuestos y convencidos de que ese es el camino correcto”.El Presidente Peña Nieto, en el “Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016”, hizo amplio reconocimiento a soldados y marinos, que están atentos para cumplir con la misión de preservar la seguridad interior y cuidar la soberanía de la patria.En base a lo anterior, ante el ambiente de incertidumbre económica y social, apoyamos la necesidad de legislar, para actualizar y modernizar la actuación, preparación y profesionalismo, de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. Y con ello, deslindar las obligaciones y responsabilidad de nuestras fuerzas armadas en esta materia. Agregar a favoritos zaatecas

economía mexicana

peso

dólar

cambio

soberanía

peña nieto