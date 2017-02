El 15 de marzo emitirían lista de ‘idóneos’ para fiscal anticorrupción Excélsior

La funcionaria blanquiazul adelantó que ‘estamos en un proceso importante que nace con la Reforma de 2014’ a partir de la figura de tener una ‘fiscalía autónoma y especializada’ que se sumen para el combate a la corrupción. ‘Hoy estamos en un segundo tiempo y el 14 de marzo’ la junta política administraría la lista de los aspirantes que pasen a la segunda etapa’. Estamos generamos una ruta de trabajo para dar el arranque de las comparecencias y esperamos la participación de la sociedad civil; que haya la posibilidad de revisar el CV de cada uno de los postulantes; y dictar idoneidad para el fiscal anticorrupción. También implementaremos un diseño de participación por parte de ONG’s”.

Compartió que se realizan las evaluaciones ahondadas de los que desean fungir como fiscales; anotó que las entrevistas no tienen límite de tiempo, pues los estimadores desean escuchar a fondo la vida profesional, la preparación, así como los motivos que mueven a estos ciudadanos para presidir al ente que combatiría el flagelo de la corrupción en México. Se evaluará el perfil y trayectoria, y veremos cuáles cubren los requisitos constitucionales. Pueden ser cinco, pueden ser 10, podrían ser los 31 aspirantes. Es un proceso muy abierto, nada en lo oscurito que se preste para la especulación social. No habrá nada pactado, y todo será transparente. Tenemos un gran reto”.



