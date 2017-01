El 2017 será un año difícil para los ganaderos: Jorge Luis Guzmán Marcela Espino

Expuso que este trámite tendrá un costo aproximado de 80 pesos por cabeza y mayor cantidad de papeleo para los agremiados.



Consideró que la medida puede ayudar, pero a los ganaderos les significará un alza en las inversiones para cuidar a sus animales.



El trámite corresponde al Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (Siniiga)y entró en vigor a partir de este año.



Guzmán expresó que además de la colocación del arete, será necesario aplicar pruebas de sanidad en el hato.



Refirió que lo lamentable es que este año se prevé que no sea próspero para el sector, que de por sí, no tiene garantías para el precio de sus producciones.



El presidente de la asociación dijo que el año pasado se alcanzaron precios históricos en los animales en pie y los vendedores de la carne aprovecharon para aumentar los costos al público.



Sin embargo, a un año, el precio bajó casi al 50% y esto no se refleja en el ofrecimiento a los consumidores, por lo que disminuye la demanda de la carne, siendo los beneficiados los comercializadores.



A esto se suma el alza en los combustibles, que provocarán que los ganaderos se limiten más en el tránsito de los animales.



En tanto que sortean medidas que ya esperan año con año, como la temporada de prevención de enfermedades respiratorias.



jorge luis guzmán domínguez

ganaderos

inversión