El 911 lanzará app de alerta para teléfonos inteligentes

Álvaro Vizcaíno, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que la aplicación será gratuita y se encuentra en el proceso de preparación final



El funcionario agregó que se alistan los últimos avances de la aplicación para que la comunidad la utilice a la brevedad posible, siempre y cuando las circunstancia así lo demanden: ‘el usuario que sea víctima de robo o atraviese otra emergencia, accionara la alerta desde el celular; no habrá necesidad de hablar, ya que el llamado será geo localizable’.



“La aplicación se podrá descargar sin costo alguno. La persona que experimenta la contingencia presionará la acción de pánico, mandará una señal cada 20 segundos, y el operador del 911 enviará una unidad de apoyo y rescate: la que esté más cercana al lugar del siniestro. Para eso sirve el geo localizador”, celebró Vizcaíno Zamora.



Asimismo, dijo que la mudanza telefónica al 911 se debe a que diversos ‘estudios con especialistas arrojaron que es más fácil memorizar dígitos aislados como 9-1-1; pero también muestran que los adultos conocen más el 911 (novecientos once) por series de televisión y películas que se acomodaron en la memoria; el teléfono opera en 10 países del continente.



Hay que evitar las llamadas de broma y no dar información falsa. Una emergencia es aquella cuando nos encontramos en una situación que vulnera nuestra integridad. No es un número para brindar información, como el Locatel, pues tenemos un porcentaje de llamados en los que las personas solicitan saber direcciones o cosas de índole ajena”.



