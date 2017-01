El ABC: El gimnasio está en casa Excélsior

Compartir: Liga Compartir: No hay pretextos para disminuir el peso excesivo logrado en las festividades ni en el periodo Guadalupe-Reyes. Desde casa y con utensilios habituales en ella, es fácil ponerse en forma



Sin embargo, hay un sinfín de pretextos para llevar a cabo tales intenciones. Uno de ellos es la cuesta de enero, es decir, la disminución del poder adquisitivo no sólo por los gastos y deudas adquiridas en fin de año, sino por el alza de los precios y los distintos pagos en el ciclo que inicia.



Para hacer a un lado esta excusa, el comunicador y especialista en fitness y ejercicio, Jorge Gabriel Boyoli Cruz explicó a Excélsior una serie de ejercicios que son aptos para realizarse en casa, con utensilios que existen en el hogar, tales como cojines, sillas, escobas, sillones o el piso. El gimnasio en su domicilio. Lo único que faltapara iniciar es voluntad personal, música o silencio según su agrado y 30 minutos al día. Todos los ejercicios si no están acompañados de una buena alimentación, de comer cinco veces al día para acelerar el metabolismo y de buen descanso, no va a funcionar. Siempre hay que desayunar, porque el alimento más importante es el primero del día. El cuerpo necesita energía previa, combustible antes de hacer ejercicio. Tampoco es comer un pozole, sino fruta, avena, claras de huevo, espinaca y un té que ayuda a la digestión y a no tener inflamado el estómago. Con eso y un café se tiene para comenzar la rutina”, expresó en entrevista Boyoli, quien es egresado de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador del programa Sale el Sol.

Tal rutina funciona si se realiza cuatro días a la semana y si la persistencia perdura. Será entonces cuando los resultados tendrán su fruto. Esto aunado a media hora más de ejercicios cardiovasculares, lograrán disminuir el peso.

Estos ejercicios nos ayudan a tonificar los músculos, pero también es importante correr, saltar o bailar, 30 minutos de ejercicios cardiovasculares generan que se sude y se pierda peso. También es necesario comer y descansar bien, para que en un mes se vean los resultados, que son progresivos. Háganse la vida más fácil: si no pueden hacerse el ejercicio en la mañana, puede ser en la noche. No gastarán en un gimnasio y mantendrán su cuerpo sano”, acotó el también exbailarín de Thalía, Ana Bárbara, Ninel Conde, Gloria Trevi y Tatiana.



Lo que quiero comunicar es que el ejercicio no es aburrido y que hay diferentes opciones, incluso junto a una mascota", concluyó.









