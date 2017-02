El aeropuerto de Zacatecas registró 7% de aumento de usuarios durante 2016 Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



Afirma el Secretario de Economía que un aeropuerto competitivo es una gran ventaja para la atracción de inversiones. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Juan Manuel Jáuregui, director de Aeropuertos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), agregó que Zacatecas cuenta con un Plan Maestro de Desarrollo al 2020.



Este plan -explicó- incluye inversiones en ampliación y rehabilitación del aeropuerto, así como en seguridad operacional, Normas OACI, equipamiento, medio ambiente y normatividad operacional.



Asimismo, dio a conocer que, en número, los pasajeros del aeropuerto viajan 46 % a la Ciudad de México; 21 a Tijuana; 16 por ciento a Los Ángeles; 13 a Chicago y 4% a Dallas.



El Director de Aeropuertos de OMA aseguró que continúan gestiones para abrir nuevas rutas y de esta manera contar con mayor oferta de vuelos desde Zacatecas.



A nombre del Gobernador Alejando Tello, el Secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, afirmó que la competitividad del Aeropuerto Gral. Leobardo C. Ruiz aporta a la infraestructura logística del estado para los inversionistas.

"En el caso particular, debido a su cercanía con el Parque Industrial Aeropuerto, lo que constituye una ventaja más para la atracción de inversiones, ya que agiliza y vuelve eficientes los negocios a los inversionistas", destacó.

Bárcena Pous reiteró que el aeropuerto juega un papel muy importante en el desarrollo del estado, ya que genera la atención y facilidad a quienes vienen a hacer negocios, como turistas y los migrantes que hacen uso del mismo.



Finalmente, el Secretario de Turismo, Eduardo Yarto, presentó al Consejo Consultivo del Aeropuerto la estrategia de trabajo para atraer turistas y generar derrama económica, así como las metas de la presente administración estatal en el sector, según informó un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx CALERA.- El Aeropuerto Internacional de Zacatecas Gral. Leobardo C. Ruiz tuvo un crecimiento de 7% en el número de usuarios durante 2016, lo que representa 343 mil viajantes, según fue informado durante la sesión de su Consejo Consultivo.Juan Manuel Jáuregui, director de Aeropuertos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), agregó que Zacatecas cuenta con un Plan Maestro de Desarrollo al 2020.Este plan -explicó- incluye inversiones en ampliación y rehabilitación del aeropuerto, así como en seguridad operacional, Normas OACI, equipamiento, medio ambiente y normatividad operacional.Asimismo, dio a conocer que, en número, los pasajeros del aeropuerto viajan 46 % a la Ciudad de México; 21 a Tijuana; 16 por ciento a Los Ángeles; 13 a Chicago y 4% a Dallas.El Director de Aeropuertos de OMA aseguró que continúan gestiones para abrir nuevas rutas y de esta manera contar con mayor oferta de vuelos desde Zacatecas.A nombre del Gobernador Alejando Tello, el Secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, afirmó que la competitividad del Aeropuerto Gral. Leobardo C. Ruiz aporta a la infraestructura logística del estado para los inversionistas.Bárcena Pous reiteró que el aeropuerto juega un papel muy importante en el desarrollo del estado, ya que genera la atención y facilidad a quienes vienen a hacer negocios, como turistas y los migrantes que hacen uso del mismo.Finalmente, el Secretario de Turismo, Eduardo Yarto, presentó al Consejo Consultivo del Aeropuerto la estrategia de trabajo para atraer turistas y generar derrama económica, así como las metas de la presente administración estatal en el sector, según informó un comunicado. Agregar a favoritos aeropuerto de calera

aumento

usuarios

2016