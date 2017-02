El agotamiento de una clase política José de Jesús Vela Cordero

Recapitulemos. El sistema político tiene por objetivo dar viabilidad y continuidad a un régimen; para ello crea un entramado institucional (instituciones), leyes y normas jurídicas (reglas formales), reglas informales (todo aquello que no es una norma jurídica pero es aceptado por todos, independientemente de su legalidad), dota de una nueva clase política (sin ruptura absoluta a la anterior) para el ejercicio de la representación y la conducción del Estado.



Este último tema, es uno de los más importantes para un Estado, dado que la clase política como clase dirigente conduce a la sociedad hacia su desarrollo, bienestar social o a su estancamiento.



La clase política que se configuró con base en la Constitución de 1917 tuvo como antecedente el movimiento revolucionario de 1910, las organizaciones obrero-campesinas y las instituciones partidarias que se crearon para sostener, apoyar o bien para oxigenar al régimen (partidos antirreeleccionista, agrarista, liberal constitucionalista, cooperativista, laborista, nacional revolucionario).



Estos fueron los mecanismos de la primera fase de reclutamiento de la nueva clase dirigente, posteriormente serían las universidades y perfiles académicos específicos (abogados o economistas) conjuntamente con la militancia partidista en el llamado partido hegemónico (con matices de un sistema meritocrático) de manera complementaria se conjugaban los mecanismos informales como relaciones familiares, afinidades ideológicas, compadrazgos, padrinazgos, relaciones de dependencia o clientelares, negocios, corrupción e impunidad entre otras. Estos medios intermediarios marcaron la pauta de tipo de clase política que tuvo hegemonía hasta la década de los ochenta.



Ese modelo de clase política tenía un profundo déficit democrático, era vertical, autoritario, bajo relaciones de jerarquización y dependencia, con altos grados de opacidad y omisión. La muestra más acabada de la inmovilidad de ese modelo de clase política fue cuando el Estado mexicano entró en la crisis fiscal en los años 70, la crisis del petróleo, la devaluación y crisis económica. Estos fueron los indicios de un agotamiento de una clase política que se mostraba inhábil para conducir el Estado, la administración y la sociedad.



Mosca Gaetano nos dice: una clase política es sustituida cuando pierde las capacidades, cualidades y la fuerza que le permitieron llegar al poder. Las clases dirigentes deben innovar, crear, fomentar el talento y la producción de capital humano para la eficaz conducción del Estado.



Cuando no es así, observamos un Estado y administración inhábil y omisa, con altos déficit de productividad y eficiencia, que refleja los intereses de grupos dominantes, pero no los de la sociedad; esos rasgos son propios de las sociedades conservadoras y tradicionales que decidieron interrumpir los flujos naturales de circulación de las elites y apostaron a levantar muros de privilegio. Nota: Gonzalo N. Santos comentó: “a balazos llegamos, a balazos nos sacan…”



