El amor de los abuelos

Como hijos, hay que aprovechar a nuestros padres cuando son abuelos, y compartirles a sus nietos; es muy importante ser parejos y buscar por igual a los abuelos tanto paternos como maternos.Reflexiona , date cuenta y acepta que su amor por tus hijos es puro y autentico, y con este amor, la convivencia, y las enseñanzas que les pueden dar, se enriquecen mucho todos.



La experiencia de vida, de tantos momentos , de tantos recuerdos y tradiciones hacen que los nietos disfruten mucho la compañía de sus abuelos, el hablarles del pasado, de sus antepasados les da arraigo y seguridad, les da sentido de pertenencia.



Los abuelos al darse cuenta de como está el mundo, tienen muchas veces mas tiempo que los papás para enseñarles a sus nietos los valores, la religión, y los niños los aprenden de una manera muy natural y positiva.



El cariño de los abuelos es distinto y no esperen que ellos están para regañar sino que están para disfrutar; ellos ya educaron a sus hijos, es tu papel como padre educarlos, ellos están más viejos y más cansados y tienen su vida propia.



Por la edad en la que están, muchas veces los abuelos están solos y necesitan compañía, ¡que mejor que los nietos! Pero también hay una situación muy importante de la que como hijo tienes que estar alerta, y es de no caer en el abuso de su tiempo y de su espacio; si por algo necesitas que te los cuiden pregúntales y solamente que ellos estén de acuerdo llévaselos, pocas veces te van a decir que no, pero tómalos en cuenta, no los juzgues y respétales su tiempo.



Siempre agradezcan su amor, y su poca o mucha ayuda que les den, no los busquen solo por conveniencia cuando los necesiten, ellos se dan cuenta y se pueden entristecer; que se den cuenta que los buscan por amor, por compañía y cariño y esto los hará muy felices y unirá mas a la familia.



