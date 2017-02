El amor es una decisión Isabel Orendain

En esta reflexión vamos a mencionar 18 consejos para un matrimonio feliz:



1. Lucha por estar de buen humor y realiza comentarios positivos. Cuando uno de los esposos está de malas la dinámica familiar no es armónica . El buen humor hace mąs agradable y feliz tu día.



2. Que la comunicación sea en forma amable y bondadosa sabiendo escuchar al otro.



3. Dialogar sin insultos. La confianza puede hacernos extremadamente crueles con nuestro cónyuge . Si el trato es grosero o denigrante se debe cortar de inmediato la conversación, y dejar claro el motivo: “Sólo estoy dispuesto a hablar de forma calmada y sin faltarnos el respeto”.



4. Disculparse sin exigir perdón, dejando atrás las heridas del pasado. Pedir perdón es un arte, perdonar es una cuestión fundamental para olvidar el posible daño causado y nunca más se debe de recordar o echar en cara lo que él o ella te hizo antes, ya que si lo perdonaste debes tener claro que es un tema superado.



5. Respetar el espacio de tu pareja. Cada uno debe contar con su propio espacio para desarrollar sus metas personales, objetivos profesionales o, simplemente, para estar con su familia o amigos. Tan perjudicial es centrarse solamente en uno mismo y dejar a la pareja al margen de todo, como ser excesivamente dependiente.



6. Preocuparse por los pequeños detalles. El día a día puede hacernos caer en la monotonía si no se fomentan los detalles, aunque parezcan insignificantes. Tu pareja agradecerá las sorpresas y tu preocupación por detalles que de forma aislada parecen banales, pero que en su conjunto marcan la diferencia y aumentan el amor.



7. Ser breve y conciso si tienes que reprochar. Hay que ser moderado, breve e irse a la raíz de la cuestión.

8 . Practicar la paciencia siendo realista de que la pareja ya no va a cambiar. Los defectos de una persona no van a desaparecer por arte de magia por muchos años que pasen. Lo más adecuado es asumir que el otro difícilmente va a cambiar.



9. Salir de la monotonía. Con el paso del tiempo la rutina en el matrimonio puede llevar al aburrimiento. Para evitarlo busca nuevas cosas que experimentar y hacer juntos como clases de baile, de tenis, un viaje sorpresa… todo vale con tal de que sea con tu cónyuge.



10. Poner reglas a la nueva tecnológica. Por ejemplo no contestar mensajes del celular cuando se está cenando o no llamar a alguien en medio de una conversación. Tanto por respeto como por sentido común hay que priorizar la atención hacia la pareja.



11. Darle importancia a las relaciones sexuales. ¡Es lógico que la pasión se vaya esfumando cuando se llevan muchos años de relación! Hay que echarle imaginación ya que nunca se debe de apagar el fuego erótico.



12. Cuidar los pensamientos, las dudas. Los pensamientos como estos, se deben de abandonar : “Nuestro matrimonio fue un error”. “Ella no me entiende”. “No puedo soportar mucho más estas cosas”. “De todos modos podemos divorciarnos”.“Me iré de vuelta a la casa de mis papás” . “Él le sonrió a esa mujer”. “Llegó tarde, seguro anda con otra”. Si le damos vuelta a esos pensamientos que nada más nos desgastan a nosotros y a nuestra relación se puede llegar a destruir el hogar.



13. Convencernos de que el negocio más importante de nuestra vida es nuestra familia: nuestro cónyuge e hijos. Por eso, no basta con llevar a casa el dinero necesario, hay que pasar el tiempo con ellos ya que es la mayor alegría y riqueza que puede existir.



14. Intentar llevarnos bien con la familia política. Los seres queridos de nuestra pareja deben ser, en la medida de lo posible, también los nuestros.



15. No enojarse por lo económico. Cada uno debe de ser realmente responsable para ganar y gastar el dinero.



16. La imagen es importante. Un error común es pensar que porque ya se está en confianza y en casa no hay motivo para arreglarse.



17. Rezar juntos por nuestro matrimonio. Ningún hogar se destruirá jamás mientras el esposo y la esposa oran el uno por el otro, pidiendo la ayuda de Dios.



18. Nunca dormir enojados. Lo mejor es componer el error cuando se comete y tratar de reconciliarse antes de dormir. Además, reconciliarse es una experiencia muy agradable, y tiene un poder extraordinario para mantener la unión.



